鄭文燦赴殉職S-70C機工長靈前致哀 允媒合社會資源照顧遺族

海軍機工長劉尚鈞不幸殉職，桃園市長鄭文燦今前往捻香。（記者謝武雄攝）

2022/06/25 12:02

〔記者謝武雄／桃園報導〕海軍一架S-70C反潛直升機22日進行訓練時重摔落地，其中機工長劉尚鈞不幸過世，靈堂設在蘆竹龍巖會館，桃園市長鄭文燦今前往捻香，他受訪時表示，劉尚鈞是因公殉職，市府會給予各種協助，後續希望媒合社會資源募集孩子教育基金，至於是否入祀忠烈祠，尊重家屬意願。

鄭文燦說，劉尚鈞住在中壢，他是因公殉職，除國防部給予撫卹，給予家屬後續的工作照顧外，市府也會給予各種協助，包括喪葬、慰問，後續希望媒合社會資源募集孩子教育基金，來照顧劉尚鈞讀國小的女兒。

請繼續往下閱讀...

鄭文燦也說，劉尚鈞很年輕就從軍，保衛國家，在演訓的時候不幸發生意外，這個意外大家都非常不捨，希望能夠給遺族更大的鼓勵；至於會不會入祀忠烈祠或有其他的安排，將尊重家屬的意願，另外市府已經敲定在市立殯儀館舉行追思會，至於家屬後續意願都會予與尊重。

桃園市榮民服務處處長徐偉光說，針對殉職官兵子女有遺孤認養專戶，每月會給予3000元就學補助金，年節加發1萬元直到子女大學畢業為止；至於劉尚鈞的太太目前在電子公司任職，由於離家很遠，國防部與海軍司令部會給予妥適安排，而榮服處也有就學就業小組，會共同協助替她找到穩定的工作；這段期間還會安排心理輔導人員替劉尚鈞家庭做輔導，尤其是讀國小的女兒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法