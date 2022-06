中國對台威脅日增 美參議員籲拜登政府加強台美次世代數位科技合作

為促進台美次世代數位科技合作,駐西雅圖辦事處與美國家亞洲研究局合作,於6月23日與國家發展委員會龔明鑫主委率領跨部會官方成員、法人機構及我國5G產業代表等共計41位,在參加「選擇美國投資高峰會」(SelectUSA)前,先造訪西雅圖並舉辦「新視野:台美次世代數位科技合作」論壇與商業洽談會。(西雅圖辦事處提供)

2022/06/25 10:37

〔本報駐加特派記者張伶銖/溫哥華—西雅圖24日報導〕美國參議員James Risch參議員23日在一項台美次世代數位科技合作論壇中強調,台灣為美國次世代數位科技發展重要關鍵夥伴,值中國對台灣日益增強威脅之際,拜登政府應採取更多實際行動加強與台灣合作,為其他印太地區民主陣營國家建立典範。

為促進台美次世代數位科技合作,駐西雅圖辦事處與美國家亞洲研究局(The National Bureau of Asian Research)合作,於6月23日與國家發展委員會龔明鑫主委率領跨部會官方成員、法人機構及我國5G產業代表等共計41位,在參加「選擇美國投資高峰會」(SelectUSA)前,先造訪西雅圖並舉辦「新視野:台美次世代數位科技合作」(New Horizon: Taiwan-US Cooperation on the NextGen Digital Technology」論壇與商業洽談會。

駐西雅圖辦事處指出,該論壇及洽談會將彰顯台灣次世代業對美國之重要性及台美緊密經貿關係,並進一步協助我國廠商與西雅圖高科技產業創新對接。

本次活動係新冠疫情後大西雅圖地區兩年來首度舉辦大型活動之一,與會貴賓包括龔明鑫、華盛頓州副州長Denny Heck、微軟公司副總裁Tom Roberson、華盛頓州參議員Bob Hasegawa及大西雅圖商業夥伴聯盟會長Brian Surrat等。美國聯邦參議院外委會共和黨首席議員James Risch、聯邦眾議員Suzan DelBene。

James Risch在致詞中強調,台灣為美國次世代數位科技發展重要關鍵夥伴,值中國對台灣日益增強威脅之際,拜登政府應採取更多實際行動加強與台灣合作,為其他印太地區民主陣營國家建立典範。

美國眾議員Suzan DelBene則警告中國企圖以專制極權主義搶占全球數位經濟規則制定權,台美甫啟動之21世紀貿易倡議,有利台灣成為制定規則者,並強調民主陣營國家密切合作面對中國挑戰。

僑委會委員長童振源亦於錄影致詞中肯定在美4000多家商企業對深化台美產業合作之貢獻,期許透過此次論壇共尋更多合作契機。

龔明鑫則負責簡報國際數位轉型趨勢及台美合作,說明美國今年2月發布新的「關鍵及新興科技清單」,有助於我國掌握美國關切的科技領域,在技術規範、人才交流、產業發展與雙邊貿易有更明確的合作目標。台美優勢互補,可最快速度進行未來半導體、AIoT及5G領域的合作,未來雙方合作機會將會更多、應用領域也將更廣。

駐西雅圖辦事處處長甄國清強調,現在正是台灣代表團與我們位於西雅圖的高科技產業相聚一堂,討論次世代數位科技合作最佳時機。除既有半導體和ICT產業合作密切外,相信台灣與西雅圖未來將在低軌衛星和 6G通信技術領域交流亦可望獲得突破性進展。

華盛頓州副州長 Denny Heck強調台美共享民主、自由等價值,是雙邊密切合作之重要基礎,感謝台灣於疫情期間溫馨援助防疫物資,以及台積電等企業在華州投資,有助提升台美高科技產業合作,華州州議會今年亦持續通過友台決議,再度彰顯雙邊深厚友誼等語。

此外,微軟、亞馬遜、T-Mobile、中華電信、和碩、鴻海、新東向聯盟成員與旅美台商等亦透過實體暨線上參與商機洽談會,就台美於AI、5G、6G、Open RAN(開放性無線接入網路)及節能系統等創新產業合作鏈結熱烈討論,充分展現台美科技產業充沛合作能量。

