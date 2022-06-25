疫情下運動員受衝擊 國民黨智庫籲心理服務普及化

陳學聖呼籲關注運動選手的心理健康，讓更多的運動員都能接受運動心理服務。（資料照）

2022/06/25 10:43

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日呼籲政府，應該關注運動選手的心理健康，讓更多的運動員都能接受運動心理服務。

為使運動諮詢老師認證制度法制化，陳學聖建議體育主管機關，宜比照運動教練，將運動心理諮詢老師明確納入「國民體育法」以法律規範，同時將運動心理專業人員納入「國民體育法」體育專業人員的範圍，建立中央主管機關的授證機制，可委託目前已在辦理運動心理諮詢老師認證制度的團體作為認證機構。

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陳學聖指出，疫情下，運動員不僅因為無法正常訓練，體能、技能受到影響，心理也受到衝擊，根據國際奧林匹克委員會於2020年5月針對135國、逾4000名運動員及後勤支援人員的調查發現，在COVID-19疫情依然嚴峻的狀況下，運動員因無法進行正常訓練，逾3成運動員表示很難掌控自身心理健康及運動生涯而感到擔憂。

陳學聖表示，受限於「心理師法」第5條規定，非領有臨床心理師或諮商心理師證書者，不得使用臨床心理師或諮商心理師的名稱，再加上主管機關迄今未制訂與運動心理相關的證照制度，國內運動心理師全名為「運動心理諮詢老師」，證照制度是由民間團體－「台灣運動心理學會」於2008年起開始辦理，共分為初級、中級、高級、資深等4級，另有特殊授證，迄今通過授證的運動心理諮詢老師，中級有3名、初級57名。

陳學聖說，執行運動心理諮商與輔導工作3年後能申請中級級別認證，取得高級與資深級別者，必須曾執行國家代表隊的運動心理諮商與輔導工作，從目前只有3名中級運動心理諮詢老師，也未見高級、資深級別的現況推測，或許是國內運動諮詢老師能提供服務的機會受限，不論是國家代表隊或者職業運動、各級學校體育班、運動社團等，應該強化對於運動心理服務的需求。

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