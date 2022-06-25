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    連勝文質疑美化疫情 讓「造神失敗的候選人」華麗轉身落跑

    國民黨副主席連勝文昨晚在臉書發文質疑蔡政府美化疫情。（資料照）

    國民黨副主席連勝文昨晚在臉書發文質疑蔡政府美化疫情。（資料照）

    2022/06/25 09:29

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席連勝文昨晚在臉書發文質疑蔡政府美化疫情，他說，很不希望當權者為了選舉，讓他們「造神失敗的候選人」，有華麗轉身落跑的機會，所以刻意淡化疫情的衝擊，甚至造成社會大眾一種疫情緩和的錯誤印象，最後因為私心反而害了更多無辜的百姓，如果未來疫情再度大爆發，當權者一定會有「報應」。

    連勝文指出，很多人都不太相信防疫中心每天公布的確診數字，因為沒有申報的黑數實在太多，民進黨高官自己都不小心說漏嘴，實際染疫人口可能是申報確診數字的2、3倍，日前他的同事參加一場12人聚會，就有7人曾經確診，但只有2人有做申報，他相信很多人周遭一定有些親友，因為各種因素確診也沒有申報，而對一些存在數位落差的民眾而言，主動申報的機率又更低。

    連勝文表示，對當權者而言，權力與因權力而來的金錢利益，遠遠比人民的性命來的重要，但若做出這些傷天害理的事情，他相信一定會有報應，如果疫情又再度大爆發，不管當權者用多少的謊話以及不實的數字，來欺瞞社會大眾，他相信台灣百姓都會給這些貪婪又自私的政客狠狠的當頭棒喝。

    連勝文說，此時如果政府刻意美化染疫數字，造成大眾誤認疫情影響不大，甚至已經結束的錯覺，疫情是否會因此持續悶燒，醞釀出下一個更大的危機？以民進黨向來把選舉以及政治及利益擺在第一的作風而言，這是很可能發生的事！而這一波疫情造成台灣人生命及財產嚴重的損失，始作俑者就是來自於當權者最初政治上的算計。

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