華府巧遇徐薇淩！ 林昶佐對高球「長知識了」

立委林昶佐（左）今貼出與台灣高球好手徐薇淩（右）的合照。（取自林昶佐臉書）

2022/06/24 23:16

〔記者楊丞彧／台北報導〕立委林昶佐近日繼續在美國的行程，今（24）日他在臉書貼出與台灣高球好手徐薇淩的合照，並提到兩人相談甚歡、收穫滿滿。而LPGA大賽之一的KPMG女子PGA錦標賽美東時間23日在美國馬里蘭州貝塞斯達國會鄉村高爾夫俱樂部開戰，他也不忘替徐薇淩加油打氣。

徐薇淩外號「Eagle徐」，2015年取得LPGA正卡，去年5月在苦熬7年後，終於在純絲錦標賽高捧生涯首座LPGA金盃。

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林昶佐表示，他在美國華府開會時，突然收到徐媽媽呂尉嘉來訊，說剛好也在美國，而能夠在異鄉碰面並聊得這麼開心，「真是緣份啊」。他也說，自己好像從高爾夫球外行開始好像有點懂了，收穫滿滿。他期待未來能為台灣的高球選手出一份力，並標註立法院教育及文化委員會的民進黨立委賴品妤，說回去要跟她討論討論。

此外，第八屆世界國會議員西藏大會（WPCT）6月22、23兩日在美國華府登場，邀請28國議員共商面對中國威脅的策略及措施，以及未來各國將如何在國內推動西藏議題。我國立法院國會西藏連線亦在受邀之列，並由會長林昶佐及成員洪申翰代表與會。

林昶佐於會中向各國代表分享，他擔任立委後，除了在國會組織西藏連線外，也推動代表大中國意識形態的「蒙藏委員會」廢除，重新建立適當的窗口照顧在台藏人，讓台灣與西藏能更健康、平等地互動；未來也將持續深化台灣與國際人權議題的連結，強化台灣與國際社會的友好互動。

林昶佐也向各國代表表示，過去許多國際人權組織、公益團體將亞太分部設在香港或曼谷，近年則因當地客觀政治環境劇變，而不得不撤離。他鼓勵各團體可將亞太運籌重心設在台灣，「台灣歡迎大家」！

林昶佐也透露，會議中許多國家代表對台灣堅守民主自由立場，以及這幾年優質防疫表現印象深刻，一直表達對台灣的好奇。因此，他也邀請大家造訪台灣，期待下次包括美國聯邦眾議院議長裴洛西、李察吉爾還和各國代表，都能拜訪台灣。

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