S-70C反潛直升機事故 蔡適應：海軍反潛戰力可能青黃不接

立委蔡適應認為我國不論航空、水面反潛都可能出現青黃不接困境，國防部務必作出對應考量。（資料照）

2022/06/24 21:27

〔記者吳書緯／台北報導〕海軍S-70C反潛直升機前天訓練時發生重落地意外，造成機工長劉尚鈞全身95％燒燙傷，昨晚不幸殉職，另有3位機組員輕重傷；民進黨立委蔡適應今指出，海軍擬購MH-60R反潛直升機受阻，而負水面反潛重任的濟陽級巡防艦艦齡約50年，但新一代飛彈巡防艦計畫進度嚴重落後，讓我國不論航空、水面反潛都可能出現青黃不接困境，國防部務必作出對應考量。

外傳S-70C直升機過舊一事，蔡適應認為，機齡是否與事故有連結，這是飛安調查範圍，在結果完成前不願作出評論。不過蔡也認為，首批軍購的S-70C機齡約30年，空軍反潛作戰大隊的P-3C雖然接裝時間不久，但從出廠迄今更達50年。

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然而，蔡適應說，可惜先前國防部長邱國正在立法院備詢證實，MH-60R反潛直升機軍購案「喊卡」，儘管邱國正提到原因乃價格過高，但國內外媒體紛紛報導此案是因為美方認為反潛直升機非屬不對稱戰力，因此不願出售。

蔡適應指出，中國人民解放軍擁有大量核子動力和常規動力潛艦，能在台灣北部、東部、南部海域扮演棘手的箝制角色，讓國軍反潛能力相當重要，而身負水面反潛重任的濟陽級巡防艦艦齡約50年，但新一代飛彈巡防艦計畫進度嚴重落後，讓我國不論航空反潛或水面反潛都可能出現青黃不接困境，國防部務必針對所有情況作出對應考量。

另外，蔡適應提到，國防部關注傷者後續心理輔導，並透露國軍心輔人員編現比雖超過9成，但選員條件相對寬鬆，而心輔是一項專業領域，人員需要長期養成。

蔡適應直指，政戰局在舉辦活動、辦理各項宣傳業務的資源比例已過度失衡，文宣心戰處年度預算甚高達全局7成，蔡建議將部分重心改置於深化心理工作，畢竟國防部雖然透過「諮商心理及社會工作師證照研習班」的辦理，結合民間師資輔導同仁取得證照，但現職心輔人員中擁有諮商心理師、社會工作師執照者僅55人，未達所有心輔人力之15%，而心理健康是國軍戰力發揮關鍵之一，也會要求國防部針對這塊業務進行通盤檢視。

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