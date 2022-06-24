蔡英文明出席彰化小英之友會授證 黃秀芳獲邀 沒有邱建富…

總統蔡英文（左3）明天將到彰化市參加小英之友會理監事、顧問授證活動，日前曾與總統單獨會面的立委黃秀芳（左2 ）受邀出席。（資料照，記者張聰秋攝）

2022/06/24 17:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化小英之友會今年邁入第10年，明天（25日）上午在彰化市舉辦授證儀式，總統蔡英文感謝小英之友會長期熱情相挺，將親自出席頒發證書，活動邀請300人參加，3位民進黨立委都受邀出席。

正值縣長提名人選的敏感時機，主辦單位擔心活動失焦，不對外開放。傳聞，會中，蔡英文將介紹縣長提名人選現任彰化選區立委黃秀芳，對此，總統府國策顧問、小英之友會總會長陳永昌的妻子黃淑娟說，活動不與政治牽扯，不對外開放，純屬蔡總統感謝小英之友會熱心推動地方公益，把愛散播開來。

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前社會處長黃淑娟說，受邀名單除了立委，縣黨部主委楊富鈞、前縣長魏明谷，還有彰女、彰中校長都在名單之中。活動地點在彰化市金馬路富山餐廳，蔡英文預計10點30分抵達會場，定調為內部活動，不開放採訪。

積極爭取提名的前彰化市長邱建富未在受邀名單，引發政壇熱議，可靠消息來源指出，彰化縣長提名人選下週就會揭曉，現任立委黃秀芳「被動參選」幾乎成定局！小英之友會齊聚小英忠實支持者，黃秀芳也會到場，這是蔡總統和立委黃秀芳繼6月21日單獨會談40分鐘，雙方2度碰面。

與民進黨互動友好也長期力挺民進黨，是民進黨政治人物「民間友人」指出，如果總統蔡英文親口邀約會談，會談時間還是由對方決定，會談過程要對方點頭才「放人」，以總統的格局釋出如此大的善意來「下指令」，誰能拒絕？

這位「民間友人」說，蔡英文總統6月21日召見黃秀芳，雙方會談時間超過40分鐘，為什麼談這麼久？因為總統直接向黃秀芳表明就是要提名徵召黃秀芳參選彰化縣長，黃秀芳從沒意願，到以曾答應前市長邱建富不選，也公開表態無參選意願，還有時間倉促等太多難題要克服而無法同意，最後總統以不答應就不結束約談，更表明出面處理待克服的問題，這時候，黃秀芳能不點頭嗎？

蔡英文召見黃秀芳，後來才有選對會成員、前立委高志鵬勸退邱建富，魏明谷的老婆劉慧如臉書PO文「若徵召也應是陳素月」等政治動作出現。

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