中市府建議擦明星花露水減少小黑蚊叮咬 議員批離譜

如何防治小黑蚊，中市府專案報告竟是提擦明星花露水隔絕氣味，引發議員質疑離譜。示意圖。（資料照）

2022/06/24 17:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今進行小黑蚊肆虐問題嚴重議題質詢，市議員林祈烽憤怒表示，市府提出的防治專案報告，所謂防疫是要市民自身防避，穿長袖衣褲、擦明星花露水，並配合進行清除青苔和藍綠藻以減少其棲地和繁殖，其中建議擦明星花露水的行為更是十分離譜，難道盧市長會擦明星花露水來防蚊嗎？真是離譜。

農業局長蔡精強表示，會積極防治小黑蚊，治本的方法就是要清除其棲息地的青苔和藻類，但這個工程太浩大，人力也無法負擔，也無法用化學殺蚊，因為會影響整個環境。

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市議員林祈烽今天在市議會表示，這場小黑蚊防治的專案報告掛名農業局、環保局、衛生局等10個局處，負責撰寫報告的農業局卻連一毛錢預算都沒有編列，各局處也只有教育局編了297.5萬元，其餘單位都沒有編。

林祈烽質疑，消滅小黑蚊不是市府要負責辦理嗎？怎麼是市民要去維護清除青苔和藍綠藻的棲地和繁殖？還要民眾外出到公園時要穿長袖、長褲和鞋襪，這麼熱的天氣，有多少人會穿長袖和長褲帶小孩到公園玩呢？

更離譜的是，專案報告還建議民眾要擦拭明星花露水來隔絕人的氣味，減少小黑蚊的叮咬。林祈烽批評，擦明星花露水的建議真的正確嗎？市長盧秀燕會和各局處長真的會擦明星花露水來防止小黑蚊的叮咬嗎？

林祈烽說，林口長庚兒科急診醫師吳昌騰曾指出，明星花露水含有70%至75%的酒精成分，還額外添加了許多佐劑，包含油、香精等，若不慎碰到眼睛或口鼻，有可能造成危害，因此不建議民眾拿來做消毒或取代酒精使用。如果民眾聽信市府建議使用明星花露水來防蚊，萬一發生問題，市長盧秀燕要負責嗎？

如何防治小黑蚊，市府專案報告竟是擦明星花露水隔絕氣味，市議員林祈烽批太離譜（記者蘇金鳳攝）

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