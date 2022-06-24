台灣自由民主開放 陳菊感歎：加害者歷史定位未被探討追究

國家人權委員會主委陳菊表示，台灣轉型正義之路還有漫漫長路，需要大家共同努力。（記者洪瑞琴攝）

2022/06/24 14:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國家人權委員會主委、監察院長陳菊今（24）日參加「白恐不迷路」地圖集成果發表會，她感歎台灣已是自由民主開放時代，但仍有很多政治檔案永久保密，對過去威權專制政權加害者沒有探討追究其歷史地位實在很可惜，轉型正義還有漫漫長路共同努力。

陳菊說，過去威權專制政府不允許有任何異議份子，因此當時很多民主前輩無聲無息被犧牲、被槍斃，她曾經對國家檔案局不是那麼滿意，為什麼很多國家檔案不能公開，後來了解原因不是國家檔案局可以決定，而是國家安全局才能決定，她當總統府秘書長時，看到之前有關自己的卷宗，雖然後來有看到，但竟被列為「永久機密」檔案真是百感交集。

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陳菊表示，台灣從威權專制時代到現在民主自由開放時代，過去威權時代所有檔案應該1次公開，才能呈現事實的真相，台灣才能真正和平和解對話，但是很多檔案到現在還是秘密檔案， 「這個過程會讓我們很痛苦」。

陳菊表示，面對過去威權時代國家暴力，面對過去很多不正義，有很多所呈現的是被害者的歷史，可是沒有看到這個社會去探討追究加害者，誰是加害者？對加害者不了了之，好像是不存在的，其實是存在的，且活得好好的，還有他的子孫，加害者歷史定位沒有人正視探討，非常可惜，台灣未來在轉型正義路上，還很漫長要繼續努力。

陳菊也表示，昨日走訪湯德章大道，看到新世代學生與老師們完整敘述歷史事件，在民主學習過程，能夠充份體認台灣精神與自由價值，實在令人感動，讓大家了解自由民主絕對不是「天上掉下來的」，是台灣社會好幾代人共同努力才有今天，感謝老師願意努力帶領年輕學生，共同珍惜守護自由民主。

國教署人權教育資源中心、國發會檔案管理局與成功大學二十而立工作隊合作完成「白恐不迷路-1950s 台南篇」地圖集，今天在台南女中舉行發表會。

國家人權委員會主委陳菊今天出席「白恐不迷路」地圖集成果發表會。（記者洪瑞琴攝）

國教署人權教育資源中心、國發會檔案管理局與成功大學二十而立工作隊合力完成「白恐不迷路-1950s 台南篇」。（記者洪瑞琴攝）

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