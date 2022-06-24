民眾黨批林智堅卻打到自己人黃珊珊 柯文哲只好說不用回應
2022/06/24 13:27
〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨批新竹市長林智堅、新竹副市長沈慧虹請辭讓市政空轉，但卻被質疑，台北副市長黃珊珊也想選市長，卻濫用市政資源打選戰，反被民進黨批評「做賊喊抓賊」；身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，選舉有口水戰，有時太沒有邏輯了，就不用回應。
民進黨徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長、副市長沈慧虹參選新竹市長，民眾黨不分區立委高虹安昨抨擊此舉導致新竹市市長、副市長都將請辭投入選戰，創下政壇罕見為選舉而讓城市行政空轉的情況，45萬市民淪為孤兒。
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民進黨新竹市黨部及市議會黨團則反批民眾黨做賊喊抓賊，強調林、沈辭職參選，才是「責任政治」的承擔，不像台北市副市長黃珊珊想選市長，至今未辭，甚至濫用行政資源做選舉之事，遭國民黨批評「姍姍來遲」、行政不中立。
不過媒體提問高虹安抨擊林智堅，流彈反而打到黃珊珊？柯文哲受訪說，「是鼓勵我去高雄選還是怎樣？」這什麼意思他不曉得，選舉有口水戰，有時太沒有邏輯了，就不用回應。
另外，基進黨市議員擬參選人吳欣岱，在港湖區掛看板，指柯文哲8年來都沒有政績，柯文哲反批，說也奇怪，他們主體色是用紅色，一直無法理解，他們應該是「紅色力量」。
柯文哲強調，他尊重多元性，其實整個社會還是常態分布，總是有些很偏激的，一個社會還是開放多元精神，這樣就好了。