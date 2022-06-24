民眾黨批林智堅卻打到自己人黃珊珊 柯文哲只好說不用回應

柯文哲今出席2022台北市社福盃輪椅體育運動舞蹈全國公開賽暨國家代表隊選拔賽記者會。（記者楊心慧攝）

2022/06/24 13:27

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨批新竹市長林智堅、新竹副市長沈慧虹請辭讓市政空轉，但卻被質疑，台北副市長黃珊珊也想選市長，卻濫用市政資源打選戰，反被民進黨批評「做賊喊抓賊」；身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，選舉有口水戰，有時太沒有邏輯了，就不用回應。

民進黨徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長、副市長沈慧虹參選新竹市長，民眾黨不分區立委高虹安昨抨擊此舉導致新竹市市長、副市長都將請辭投入選戰，創下政壇罕見為選舉而讓城市行政空轉的情況，45萬市民淪為孤兒。

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民進黨新竹市黨部及市議會黨團則反批民眾黨做賊喊抓賊，強調林、沈辭職參選，才是「責任政治」的承擔，不像台北市副市長黃珊珊想選市長，至今未辭，甚至濫用行政資源做選舉之事，遭國民黨批評「姍姍來遲」、行政不中立。

不過媒體提問高虹安抨擊林智堅，流彈反而打到黃珊珊？柯文哲受訪說，「是鼓勵我去高雄選還是怎樣？」這什麼意思他不曉得，選舉有口水戰，有時太沒有邏輯了，就不用回應。

另外，基進黨市議員擬參選人吳欣岱，在港湖區掛看板，指柯文哲8年來都沒有政績，柯文哲反批，說也奇怪，他們主體色是用紅色，一直無法理解，他們應該是「紅色力量」。

柯文哲強調，他尊重多元性，其實整個社會還是常態分布，總是有些很偏激的，一個社會還是開放多元精神，這樣就好了。

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