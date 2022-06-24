18歲公民權修憲終局之戰 時力籲1126全民投爆

時代力量三位黨籍立委及多名縣市議員參選人今天召開記者會，宣布啟動「十八歲公民權宣傳列車」。（記者楊丞彧攝）

2022/06/24 13:06

〔記者楊丞彧／台北報導〕地方選舉將於今年11月26日登場，十八歲公民權修憲案的公民複決也將一併投票。時代力量三位立委及多名縣市議員參選人今日召開記者會，宣布啟動「十八歲公民權宣傳列車」，將邀請全國選民在11月26日一起走完修憲最後一哩路，不分黨派用神聖選票一起越過965萬張選票的超高門檻。

時代力量立委兼黨主席陳椒華表示，時代力量自2016年起就將十八歲公民權修憲案列為重要憲改主張，支持此案的四大理由包括與世界接軌、符合世代正義、導正現行法制權利義務不相符以及落實兩公約法，並鼓勵年輕族群參政。但公民複決需要965萬張選票支持，因此時代力量將結合民間團體以及年輕人進行全國宣傳，盼11月26日一舉跨越門檻，呼籲各界一同支持。

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時代力量立委王婉諭提到，上次我國修憲通過已經要追溯至2005年，至今社會歷經許多改變，也不斷在進步，但始終無法再跨出修憲的重要一步，因此修憲成為許多台灣人殷殷期盼的目標。十八歲公民權修憲案經由好幾個世代的青年一起奮力爭取，好不容易終於在立院三讀通過，希望選民不分黨派在公民複決投票日一起站出來投下同意票，一起完成擴大青年參與的重要歷史任務，讓90萬首投族早日加入國家決策行列，讓年輕人共同決定國家前途。

時代力量立委邱顯智強調，台灣的十八歲公民權真的遲到太久，十八歲的年輕人在台灣必須繳稅、服兵役、負擔刑法上完全責任能力，卻不能投票，完全是沒有道理的，因此時代力量一直主張下修投票年齡至十八歲。今天啟動十八歲公民權宣傳列車，希望號召全民加入修憲行列，在11月26日投下贊成修憲的神聖一票，讓台灣與國際接軌，讓十八歲年輕人擁有最起碼的公民權。

台北市議員參選人劉仕傑提到，2020年立法院三讀通過民法修正案，統一將民法成年年齡下修為18歲，代表18歲無論在民法或刑法都是完全行為人；但奇怪的是，卻仍不能投票，這在全球民主國家中是相當令人匪夷所思的狀況。今年3月25日立法院三讀通過十八歲公民權修憲案，雖然是個令人振奮的起頭，但也必須承認，965萬張選票是極為艱鉅的門檻，他呼籲全國縣市議員參選人也都能一起加入行列，為十八歲公民權努力。

台灣青年民主協會理事長張育萌指出，年輕人不是任何一黨的附庸，過去單一政黨認為能囊括青年選票的時代也已經過去了，年輕人對政黨跟政治人物，都仍會不斷監督。十八歲公民權面臨965萬張選票的超高門檻，既然各黨團在立院投票時都投下同意，因此在公民複決上，各黨也都有責任挺身而出、責無旁貸；特別是國民黨與民進黨兩大黨也都知道，965萬張選票是過去任何一次大選都不曾達到過的超高門檻。因此，他呼籲無論哪個政黨，都應該從現在開始積極地與選民溝通。

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