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    林智堅回應雙辭疑慮 高虹安再嗆：新竹市民才真心換民進黨絕情

    民眾黨不分區立委高虹安。（資料照）

    民眾黨不分區立委高虹安。（資料照）

    2022/06/24 13:20

    〔記者王千豪／台北報導〕民眾黨不分區立委高虹安昨日批評新竹市正、副市長先後離開，讓市民變孤兒，新竹市長林智堅今日回擊說，他覺得高委員這樣的說法相當惡意，如果不是惡意就是無知。對此，高虹安回嗆，新竹市民才真心換民進黨絕情。

    對於高虹安昨日的批評，林智堅回應，「他覺得高委員這樣的說法相當惡意，如果不是惡意就是無知」，他會決定要辭職，是因為他認為不可能兩者兼顧，不可能一邊兼顧市政、一邊拚選舉，他會用負責任方式辭掉市長職務，轉戰桃園。

    針對林智堅今日的回應，高虹安表示，她只是真心、誠心把新竹市民的焦慮講出來，新竹市正、副市長雙雙請辭，為了自己的政治野心要拋棄新竹市民，新竹市民才真心換民進黨絕情。

    高虹安強調，目前新竹市正面臨預算編列及審議的關鍵時刻，市長、副市長本應在這段期間主持整合各局處的預算會議，包括重大建設或龐大預算的分次編列及中央補助款的比例調整等，同時還有後續送進議會後的溝通審議過程。

    高虹安質疑，新竹市長、副市長雙雙請辭是一事實，意味著上述市政府重要期間，市長、副市長皆會缺席，他們僅僅點出事實、就事論事，何惡意或無知之有？

    高虹安呼籲，林智堅恣意批評前，應謹慎評估其批評是否符合邏輯、合乎道理。真正惡意、無知的行為，莫過於民進黨市長參選人在宣布參選第一天，就一面宣稱希望優質選戰，一面卻不停惡意攻擊、抹黑他人、噴政治口水。

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