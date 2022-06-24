沈榮欽再點名「洋五毛」 指奧斯卡得主拍反送中紀錄片洗白政府

沈榮欽指出，奧斯卡得主柯文思近日拍攝一系列單方面宣傳官方觀點的反送中紀錄片。示意圖。（美聯社）

2022/06/24 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕教授沈榮欽近日掀出唐獎第5屆「永續發展獎」得主經濟學家傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）過去為中共辯護的種種言論，今日他再點名另兩屆奧斯卡獎得主柯文思（Malcolm Clarke），指曾拍攝納粹集中營受害者紀錄片的他，如今也拍攝一系列為中國政府喉舌的香港反送中紀錄片，認為這是中共向國際發動奪回反送中詮釋權的重要部分。

沈榮欽在臉書寫道，柯文思曾任職英國BBC，是兩屆奧斯卡紀錄片獎得主，對美國有諸多不滿的他，卻對中國多所讚揚，還表示因為愛上中國而決定長居上海。後來還接受中宣部委託，為紀念中國共產黨百年，在中國拍了四集紀錄片《柴米油鹽之上》，闡述習近平提出中國全面進入小康社會的情形。

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不僅如此，沈榮欽說，柯文思近期用更大的手筆拍攝了十集《香港：被掩蓋的真相》，單方面呈現中國官方觀點，抹黑香港年輕人的反送中運動，顯示中國大外宣開始奪回香港反送中運動的話語權。

沈榮欽提到，柯文思2003年以《天堂的囚徒》入圍奧斯卡最佳紀錄片，該片講述的是德國猶太裔導演Kurt Gerron在被關押集中營期間，奉命拍攝猶太人獲得良好待遇的宣傳片，「當時拍這部片的柯文思大概不會想到，有一天他會自願為極權拍片洗白，何等諷刺。」

沈榮欽感嘆，柯文思身為曾在中國拍片的紀錄片導演，不可能不了解中國與英美間的言論審查差異，「可惜他無視兩者的巨大分別」、「這也是中國政府向國際發動奪回香港民主運動詮釋權的戰爭的重要部分。」

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