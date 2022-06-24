蔡英文：台灣人民很快會從疫情恢復正常生活

蔡英文總統今天上午出席「台灣女醫師世界大會」。（記者吳亮儀攝）

2022/06/24 10:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕蔡英文總統今天上午出席「台灣女醫師世界大會」，致詞時表示，很高興很多年輕女醫師投入，這是很重要的主題，並提到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，「我們有信心，台灣人民很快會從疫情回到正常生活」。

今年是第32屆國際女醫師世界大會，由台灣主辦，有多國會員參與。蔡英文全程以英文致詞，她表示，今年主題是「Young Women,Young Doctor」，這是很重要的主題，鼓勵年輕女性投入醫療和公衛，也很高興看到台灣醫師投入公衛和醫療。

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蔡英文表示，目前「挑戰仍持續」，因應大流行疫情，「我們有信心，台灣人民很快會從疫情回到正常生活」。蔡英文也說，我們很感謝醫師們付出和貢獻，也表示台灣會持續為全球健康、公衛付出，也很希望分享台灣經驗。

蔡英文說，很高興也很感謝台灣女醫師協會（TMWA）持續支持女性年輕醫師，協助女性不受既有性別限制束縛，她也相信，台灣能為全球公衛貢獻很多，也還有很多需要學習的地方。

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