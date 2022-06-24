為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔡英文：台灣人民很快會從疫情恢復正常生活

    蔡英文總統今天上午出席「台灣女醫師世界大會」。（記者吳亮儀攝）

    蔡英文總統今天上午出席「台灣女醫師世界大會」。（記者吳亮儀攝）

    2022/06/24 10:14

    〔記者吳亮儀／台北報導〕蔡英文總統今天上午出席「台灣女醫師世界大會」，致詞時表示，很高興很多年輕女醫師投入，這是很重要的主題，並提到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，「我們有信心，台灣人民很快會從疫情回到正常生活」。

    今年是第32屆國際女醫師世界大會，由台灣主辦，有多國會員參與。蔡英文全程以英文致詞，她表示，今年主題是「Young Women,Young Doctor」，這是很重要的主題，鼓勵年輕女性投入醫療和公衛，也很高興看到台灣醫師投入公衛和醫療。

    蔡英文表示，目前「挑戰仍持續」，因應大流行疫情，「我們有信心，台灣人民很快會從疫情回到正常生活」。蔡英文也說，我們很感謝醫師們付出和貢獻，也表示台灣會持續為全球健康、公衛付出，也很希望分享台灣經驗。

    蔡英文說，很高興也很感謝台灣女醫師協會（TMWA）持續支持女性年輕醫師，協助女性不受既有性別限制束縛，她也相信，台灣能為全球公衛貢獻很多，也還有很多需要學習的地方。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    追查恩恩送醫血氧濃度「關鍵資料」恩恩爸盼新北消防局配合
    2022/06/24 11:15

    追查恩恩送醫血氧濃度「關鍵資料」恩恩爸盼新北消防局配合
    恩恩爸：血氧值為送醫延誤關鍵 新北消防局紀錄竟寫「無法測量」
    2022/06/24 06:39

    恩恩爸：血氧值為送醫延誤關鍵 新北消防局紀錄竟寫「無法測量」

    醫師推薦8大保健食品 防新冠重症
    香港候任政務司長陳國基等3名高官確診
    2022/06/23 23:27

    香港候任政務司長陳國基等3名高官確診
    高雄累計確診逾39萬例 楠梓區今破3萬
    2022/06/23 22:33

    高雄累計確診逾39萬例 楠梓區今破3萬

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播