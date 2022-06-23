蘋果新聞網出售案 陸委會：交易必須符合現行法令

蘋果工會昨晚發出內部信件，指新東家為17LIVE集團共同創辦人潘杰賢持有的台灣公司「新海環球有限公司」。（資料照）

2022/06/23 18:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕《蘋果新聞網》出售案是否有中資疑慮，備受社會各界矚目，蘋果工會昨晚發出內部信件，指新東家為17LIVE集團共同創辦人潘杰賢持有的台灣公司「新海環球有限公司」，該交易案無中資介入。對於交易案是否有經黎智英授權？或「港版國安法」在台清盤衍生作為？陸委會副主委李麗珍今日強調，該公司是港資在台分公司，交易必須符合現行法令，將會同相關機關做一些瞭解。

台灣蘋果日報工會昨日發出內部信，表示已經參與新東家說明會議，並與公司召開最後一次勞資協商會議及這一波大量解僱第一次協商會議。

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信中提及，「新海環球有限公司」為潘杰賢百分之百持有的台灣公司，無所謂中資投資人介入，也沒有特定政治立場，預計九月初接手將延續台灣蘋果日報理念。

內部信更提到，大量解僱第一次協商會議部分，工會共提出十一項協商方案，其中五項公司表示將帶回研議。

對此，陸委會副主委李麗珍表示，因為這一家其實是港資在台分公司，我國是一個法治國家，市場交易都是自由的，但是有一個堅持，就是交易必須符合現行法令，包括「香港澳門關係條例」或外國人來台投資的管理條例，以及「公司法」等等，關於具體該案本身有沒有中資？或有沒有違反相關規定狀況？將會同相關機關來做一些瞭解，目前還沒有進一步可以對外說明部分。

另外，對於中國上海解封後，陸委會是否有持續關注台商復工復產的情況？李麗珍回應，無論是在上海封城的階段，或者是解封之後，持續都有請海基會跟中國的台商協會，還有透過國內的工商團體來了解大陸台商的狀況。

李麗珍指出，目前得到的訊息，台商們都說他們現在就是逐步地在復工復產當中，目前也沒有特別需要台灣這邊來協助的事項，後續我們還是會持續關注。其實最近也看到中國的廣東、廣西都有一些洪災，我方也有透過海基會去關懷一下當地狀況，對於大陸受災的災民或是災情，我們也表示一些關切跟慰問。

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