視察民安8號演習 蔡英文：確保戰時政府能正常運作

蔡英文總統（前右2）視察全民防衛動員暨災害防救民安8號演習。（記者周敏鴻攝）

2022/06/23 16:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府今天下午舉辦全民防衛動員暨災害防救民安8號演習，首度加入「戰爭」元素，模擬導彈攻擊、敵軍特工潛入、石門水庫遭到破壞等狀況演練，蔡英文總統視察時強調，透過演習，強化中央到地方的統籌能力、全民防衛的動員量能，就是盼能確保各級政府在戰時或遇災時，都能發揮功能，維持社會民主正常運作，減少民眾生命財產的損失。

演習在龜山區桃園煉油廠第2灌裝工場登場，消防隊員、警察、國軍、民防團體等800人，逐一演練導彈攻擊造成建築物倒塌起火、石門水庫等重要設施遭遇破壞、敵軍特工潛入意圖破壞社會秩序等21種狀況，非常逼真。

請繼續往下閱讀...

蔡英文由國防部長邱國正、經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦陪同視察，蔡英文強調，面對瞬息萬變的國際局勢與氣候變遷的影響，包括軍事威脅、地震等災害都是政府應謹慎防範的重要議題。本次演習，首度由國防部研議並加入戰時的災害搶救作為，希望中央到地方的統籌能力能持續強化，以確保戰時能維持社會民生的正常運作。

蔡英文強調，演習中各種狀況處置的反應都非常迅速，值得肯定，她相信只要政府持續強化演練，將災防意識落實在民眾的日常當中，將能讓台灣在面對各項挑戰時，更具備韌性反應與應變的能力。

鄭文燦補充，俄羅斯出兵侵略烏克蘭之後，突顯了國家韌性的重要性，若想要在戰爭期間保護關鍵基礎設施或民生設施，那就要在平常加強演練，以提高韌性，讓台灣在面對戰爭的威脅下，做好最佳準備，「唯有強化災害救援能力，才是保護國家、保護民眾最好的方式。」

全民防衛動員暨災害防救民安8號演習，逼真演練導彈攻擊導致民眾受傷的救災過程。（記者周敏鴻攝）

蔡英文總統（前左2）慰勞全民防衛動員暨災害防救民安8號演習參演人員辛勞。（記者周敏鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法