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    捐贈「柱仙」紀念物 郭國文：盼國史館作為歷史典藏

    民進黨立委郭國文（左）今將前國策顧問黃先柱所留下的紀念物捐贈予國史館留作館藏紀念，國史館館長陳儀深（右）親自到場盤點及受贈。（圖由郭國文國會辦公室提供）

    民進黨立委郭國文（左）今將前國策顧問黃先柱所留下的紀念物捐贈予國史館留作館藏紀念，國史館館長陳儀深（右）親自到場盤點及受贈。（圖由郭國文國會辦公室提供）

    2022/06/23 15:57

    〔記者謝君臨／台北報導〕被稱為「柱仙」的前國策顧問黃先柱於今年4月23日病逝於台南七股老家，民進黨立委郭國文擔任其遺囑執行人，並統籌於5月舉辦黃仙柱告別式，總統蔡英文、副總統賴清德及多位縣市首長皆到場致意。郭於今（23）日將黃先柱所留下的紀念物捐贈予國史館留作館藏紀念，國史館館長陳儀深親自到場盤點及受贈。

    郭國文表示，黃仙柱待人寬厚、提攜後進無數，因而被稱為「柱仙」。柱仙過去曾參與黨外雜誌發行，也歷經過美麗島事件、野百合學運等多項黨外運動，深化台灣民主。

    郭國文遺憾地說，今年農曆年前黃先柱因肝炎住院後，在4月底就驟然離世，至今仍難以接受他已離開2個月了。而捐贈儀式時，也勾起不少自己與黃先柱過去的互動和情誼，回想起1個月前自己統籌黃仙柱的告別式，心情很是沉重。

    捐贈儀式中，陳儀深也帶員親自盤點受贈物，郭國文提到，捐贈物共有22項，包含民進黨黨證、追思紀念冊、追思光碟，以及獎狀一箱（共17份），盼國史館能妥善整理及運用，作為歷史典藏。

    陳儀深表示，在聽聞黃仙柱不幸離世的消息後，總統蔡英文為感念其一生為國家社會民主化的貢獻，特頒發褒揚令，國史館也在收到褒揚令後，依據褒揚條例徵集黃先柱的紀念物，作為生平事蹟史料。

    陳儀深提到，早期史料保存不易，特別感謝郭國文不辭辛勞協助家屬將捐贈物運送至台北，並且拍照、整理出清單。這些史料包含黃先柱一生的歷程與成果，接下來國史館將會慎重處理，讓捐贈物能夠保存於良好的典藏環境，有效發揮功能與價值。

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