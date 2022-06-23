KK政線挺柯志恩 黃偵琳：別看到浮木就亂抓

KK政線挺柯志恩，民進黨高市左楠區議員參選人黃偵琳提醒藍營，別看到浮木就亂抓。（記者王榮祥翻攝）

2022/06/23 15:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議會KK政線表態支持柯志恩參選高雄市長。民進黨高市左楠區議員參選人黃偵琳痛批，高雄不是跳板，深耕才是愛高雄，KK政線3月才聲明要求「在地市長人選」，現在卻搶頭香表態支持柯志恩，別看到浮木就亂抓。

黃偵琳說，最近國民黨高雄市長人選鬧得沸沸揚揚，想選的自家人不支持，不想選的狂被點名，沒有一位與高雄有淵源，尤其是柯志恩。

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她指出，柯志恩在2020板橋區域立委失利後，表態不參選故鄉屏東，卻選擇毫無淵源的高雄作為戰場，空降部隊大動作降落高雄，口號喊得響亮，做事卻不如此，難道國民黨又要出第二個韓國瑜嗎？

黃偵琳感嘆，議員邱于軒曾在立委陳玉珍拜會時稱其為戰地玫瑰，現在柯志恩來了又稱專業度爆表，此種見風轉舵的行為，跟尚書大人沒兩樣。

她提到幾位在地人選，包括在地方經營許久、已主動表態的願代表國民黨參選高雄市長的孫健萍，及放棄連任的資深市議員陳麗娜，也被國民黨放進民調，這些都是耕耘高雄許久的人選。

黃偵琳認為，國民黨一直說要找在地的人，眼前就有、卻沒人支持，嘴巴說一套，身體倒是很誠實，每次有個較有名氣的人一出來，就開始亂點鴛鴦，原因很簡單，為了找出第二個韓國瑜來創造奇蹟。

黃偵琳呼籲國民黨及KK政線，在市長候選人溺水之際，不要見到浮木就亂抓，到底是奇蹟還是落跑雞，市民的眼睛是雪亮的，不會再接受口號治理的市長

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