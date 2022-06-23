中央補助台中市32.6億 藍綠議員打嘴砲

國民黨市議員黃健豪指此次追加減預算多數是市府自籌，請民進黨不要分中央跟地方（記者蘇金鳳攝）

2022/06/23 12:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天召開臨時會，進行市府111年總預算第一次追加減預算一讀會，市府報告歲入淨追加112億8千餘萬元，歲出淨追減112億8千多萬，歲入歲出平衡，其中，中央補助款為32億6千多萬，對此，民進黨市議員則質疑，盧市府自誇歲入歲出平衡，但中央就補助了32億6千多萬，並不是盧市長好棒棒，國民黨則反駁此次追加減中央補助23%，市府補助51%市庫，很多是以市庫負擔，請民進黨不要分中央跟地方。

敗政局長羅仙法及主計處長林淑勤今天在市議會報告市府第一次追加減預算編製情形，歲入為112億８千多萬，其中市庫負擔57億７千多萬，中央補助32億6千多萬元，其他財源為22億餘元。

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而歲出112億8千多萬元，歲出歲入平衡，而歲出有關防疫預算共10項，有防疫相關物資（關懷包）4.4億，快篩劑1.9億元，徵用加強型防疫旅館房間等補助1.1億等，紓困有防疫計程車及防疫巴12.1億元、觀光產業防疫整備及營運成本補助3千5百萬等，還有振興的購物快樂送3.5億、台中餐飲安心吃振興貼計畫1.2億等。

此外還有其他建設及社福預算，有公務人員待遇 調增的26.2億多、災害準備金1億、長照2.0整合10.8億元及推動中小學數位精進方案9.8億等。

對於市府的宣讀約有32,6億預算是中央補助，民進黨市議員周永鴻表示，市府自稱歲入歲出平衝，但歲出有高達32.6億元是中央補助，市府就應該說清楚，不要讓老百姓以為是全部都是市府自籌，」市長好棒棒」。

周永鴻也批評，財政局長羅仙法報告時卻強調中市府「上繳」多少預算給中央。他批評國稅、地方稅根本不同，羅仙法像是地方上繳保護費給中央，根本誤導視聽。

他更質疑，此次追加減只看到追加沒有看到追減，因為疫情影響，很多活動都未舉辦，應該要追減，為何在此次未看到追減?

國民黨市議員黃健豪則反駁，歲入歲出能夠平衡就很難能可貴，此次追加減中央雖補助23%，市府補助51%市庫，很多是以市庫負擔，請民進黨不要分中央跟地方。

中市編112.8億追加，其中中央補助32.6億，民進黨市議員周永鴻批有中央補助市府卻功勞自攬（記者蘇金鳳攝）

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