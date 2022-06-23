沒人能面對孩子逝去 綠籲藍勿放任支持者攻擊「恩恩」父母

立法院民進黨團幹事長鄭運鵬強調，對於長照機構確診者投藥沒有延誤。（記者謝君臨攝）

2022/06/23 12:45

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市2歲男童「恩恩」不幸染疫過世，爭議持續延燒，近日網路上更出現許多「檢討恩恩父母」的聲音。對此，立法院民進黨團副書記長林楚茵痛批，國民黨不應放任支持者在臉書上無情地謾罵、攻擊、訕笑恩恩父母犧牲自己的孩子，沒有任何一個人能面對自己孩子的逝去，他們只是希望不要再有這樣的悲劇發生。

立院國民黨團今（23）日指控長照機構的用藥指引太慢，造成多人枉死。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬怒轟，「恩恩」事件國民黨維護不了侯友宜，竟轉移焦點攻擊長照議題；國民黨不重視每一條珍貴生命，只重視打垮指揮中心，攻擊台灣防疫政策，讓年底好選舉，非常冷血、殘酷，眼中只有選舉和政治，非常遺憾。

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鄭運鵬指出，根據指揮中心日前公布的長照住民投藥狀況，從4月14日到5月30日的56%，一路上升到6月13日至19日的89%，這是非常高的投藥比例，完全沒有延誤的狀況；而在全國確診個案的藥物使用率，台灣是7.67%，也高於美國的4.78%、日本的2.81%、韓國的1.33%。

對於國民黨提及用藥率提高死亡率卻未下降，鄭運鵬認為，雖然數據顯示對於長照機構用藥有即時，但畢竟長照住民年事已高，再加上慢性病，若藥物有衝突必須先停止之前的用藥。他呼籲國民黨對疫情的質疑要科學一點，不要把自己當醫生在開指引，不同科的醫生都不一定敢開藥了，何況是國民黨立委。

林楚茵表示，每聽一次或看一次報案錄音、譯文，都令人熱淚盈匡，但網路上卻出現直接攻擊恩恩父母為何不直接把孩子帶出門、等派車這一類完全沒有同理心的留言；國民黨、侯友宜若真有同理心，不應放任支持者在臉書上無情謾罵、攻擊、訕笑恩恩父母犧牲自己的孩子，沒有任何一個人能面對自己孩子的逝去，他們只是希望接下來不要再有這樣的悲劇發生。

「我要問侯友宜，你要怎麼承擔？」針對國民黨支持者打壓恩恩父母，民進黨團副書記長王美惠反問，一個媽媽帶兩個孩子在家，等新北市派車去醫院，「等啊等、望啊望」守規矩的人在家等了81分鐘，難道程序上沒有問題？「你說可以體會恩恩爸爸的痛，至今我看不出所作所為。」呼籲拿出魄力、拿出真相。

民進黨團副幹事長黃世杰說，人民要看到政府的態度，絕非掩蓋、演戲，打壓媒體報導，威脅讓吹哨者被自首，口頭上說負責、交給司法偵辦，只是空話，市府還是覺得沒疏失；所有資料、人員都在新北市府，若有誠意、誠心要檢討，討論案件錯誤是非，自己可做行政調查，不要再欺瞞全國人民。

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立法院民進黨團今舉行記者會批評國民黨消費長照長者。（記者謝君臨攝）

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