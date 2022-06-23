為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    酸柯文哲對港湖交通束手無策 林佳龍拋「三支箭」解方

    江志銘（右）今舉辦南港內湖交通說明會，邀請林佳龍（中）與大安、文山議員參選人詹晉鑒（左）參加。（記者楊心慧攝）

    江志銘（右）今舉辦南港內湖交通說明會，邀請林佳龍（中）與大安、文山議員參選人詹晉鑒（左）參加。（記者楊心慧攝）

    2022/06/23 11:40

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市內湖、南港通勤時間塞車難解，前交通部長林佳龍出席台北市議員江志銘南港內湖交通說明會，拋出「三支箭」交通解方，分別是增加捷運路網、強化南港轉運站功能、改善堤頂交流道上下匝道分流，他更指台北市長柯文哲曾說要改善內湖科技園區塞車問題，如今卻坦言內科交通一樣爛，等同於束手無策，但其實只要有心就能解決港湖區的交通問題，相信「三支箭」能夠治標治本。

    江志銘今舉辦南港內湖交通說明會，邀請林佳龍與大安、文山議員參選人詹晉鑒參加。江志銘表示，港湖地區交通問題長年未解，林佳龍對交通議題有所專業，邀請他說明對於港湖交通的願景。

    林佳龍表示，第一支箭增加捷運路網，可減少車潮，其中有三大捷運網，他任交通部長時，將基隆輕軌改為基隆捷運，雙軸延伸到南港火車站，基隆捷運成為首都圈捷運路網，解決基隆港湖地區的交通方案；核定東環線能夠串聯內湖地區；松山站經過成功橋串連到內湖，增設3站，如此一來串聯四鐵共站網。

    至於第二支箭，林佳龍指出，強化擴增南港轉運站，高鐵、台鐵、捷運板南線、基隆捷運，四鐵共站的多元載具成為轉乘中心，高鐵還能通往宜蘭。

    林佳龍說明第三支箭，堤頂交流道在舊宗路南路的匝道是兩線，但匯入主線時僅剩一線，便會回堵，因此把路肩取消、延長匝道與主線匯流的雙線，另外是堤頂大道的舊宗路，改變地面標線，增設一條外線車道就能分道分流，通勤時間龐大的車流能夠直走上匝道分流。

    林佳龍也提到，過去柯文哲曾說擔任市長有準備要對內科交通急救，如今7年過去，柯文哲卻說交通一樣爛，沒比較好也沒比較差，換言之就是柯束手無策，但只要有心就有路，一定要想辦法解決港湖區的交通問題，相信「三支箭」能治標治本，改善港湖區未來10年的交通問題。

    台北市內湖、南港通勤時間塞車難解，交通前部長林佳龍出席台北市議員江志銘南港內湖交通說明會。（記者楊心慧攝）

    台北市內湖、南港通勤時間塞車難解，交通前部長林佳龍出席台北市議員江志銘南港內湖交通說明會。（記者楊心慧攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    駁斥替陳時中牽線備戰北市 吳思瑤：眼前防疫大於選舉
    2022/06/23 11:28

    駁斥替陳時中牽線備戰北市 吳思瑤：眼前防疫大於選舉
    蔣萬安：重陽敬老金是對長輩的尊重 當選一定恢復
    2022/06/23 10:11

    蔣萬安：重陽敬老金是對長輩的尊重 當選一定恢復

    醫師推薦8大保健食品 防新冠重症
    台北市議員怒撕專案報告 議長要求黃珊珊下週備詢
    2022/06/22 17:50

    台北市議員怒撕專案報告 議長要求黃珊珊下週備詢
    「青銀換居」遭柯文哲潑冷水 蔣萬安：政策執行好比誰提出重要
    2022/06/21 12:01

    「青銀換居」遭柯文哲潑冷水 蔣萬安：政策執行好比誰提出重要

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    爭取北市長提名 林佳龍拋20萬成家基金、3萬凍卵補助
    2022/06/21 10:09

    爭取北市長提名 林佳龍拋20萬成家基金、3萬凍卵補助
    「我媽媽說...」老掛嘴邊挨批媽寶 柯文哲自嘲：講笑話技術太差
    2022/06/15 17:24

    「我媽媽說...」老掛嘴邊挨批媽寶 柯文哲自嘲：講笑話技術太差
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播