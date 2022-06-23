酸柯文哲對港湖交通束手無策 林佳龍拋「三支箭」解方

江志銘（右）今舉辦南港內湖交通說明會，邀請林佳龍（中）與大安、文山議員參選人詹晉鑒（左）參加。（記者楊心慧攝）

2022/06/23 11:40

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市內湖、南港通勤時間塞車難解，前交通部長林佳龍出席台北市議員江志銘南港內湖交通說明會，拋出「三支箭」交通解方，分別是增加捷運路網、強化南港轉運站功能、改善堤頂交流道上下匝道分流，他更指台北市長柯文哲曾說要改善內湖科技園區塞車問題，如今卻坦言內科交通一樣爛，等同於束手無策，但其實只要有心就能解決港湖區的交通問題，相信「三支箭」能夠治標治本。

江志銘今舉辦南港內湖交通說明會，邀請林佳龍與大安、文山議員參選人詹晉鑒參加。江志銘表示，港湖地區交通問題長年未解，林佳龍對交通議題有所專業，邀請他說明對於港湖交通的願景。

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林佳龍表示，第一支箭增加捷運路網，可減少車潮，其中有三大捷運網，他任交通部長時，將基隆輕軌改為基隆捷運，雙軸延伸到南港火車站，基隆捷運成為首都圈捷運路網，解決基隆港湖地區的交通方案；核定東環線能夠串聯內湖地區；松山站經過成功橋串連到內湖，增設3站，如此一來串聯四鐵共站網。

至於第二支箭，林佳龍指出，強化擴增南港轉運站，高鐵、台鐵、捷運板南線、基隆捷運，四鐵共站的多元載具成為轉乘中心，高鐵還能通往宜蘭。

林佳龍說明第三支箭，堤頂交流道在舊宗路南路的匝道是兩線，但匯入主線時僅剩一線，便會回堵，因此把路肩取消、延長匝道與主線匯流的雙線，另外是堤頂大道的舊宗路，改變地面標線，增設一條外線車道就能分道分流，通勤時間龐大的車流能夠直走上匝道分流。

林佳龍也提到，過去柯文哲曾說擔任市長有準備要對內科交通急救，如今7年過去，柯文哲卻說交通一樣爛，沒比較好也沒比較差，換言之就是柯束手無策，但只要有心就有路，一定要想辦法解決港湖區的交通問題，相信「三支箭」能治標治本，改善港湖區未來10年的交通問題。

台北市內湖、南港通勤時間塞車難解，交通前部長林佳龍出席台北市議員江志銘南港內湖交通說明會。（記者楊心慧攝）

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