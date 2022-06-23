為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨智庫民調：29％支持「親美愛台」 11％挺「抗中保台」

    國民黨智庫執行長柯志恩。（資料照）

    國民黨智庫執行長柯志恩。（資料照）

    2022/06/23 10:42

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫近日針對民眾對於美中台日關係以及外交、兩岸外交策略看法進行民調，其中有關那一種安全戰略對台灣比較有利，29%的人支持國民黨主張「親美愛台」，民進黨的「抗中保台」只有11%，認為兩者都有利的12%，兩者都不利的27%，不知道或拒答者佔21%。

    此外，當被問及應該優先加強的對外關係，民調顯示32.9%的台灣民眾認為美國應該是最優先對象，其次為日本佔12%，中國大陸為15.7%﹔在好感度方面，以10分為滿分，台灣民眾對日本的好感分數為6.44分，美國5.97分，中國大陸只有3.64分。

    此外，國民黨智庫還詢問民眾，國內那一個政黨最能促進兩岸溝通對話交流，其中24%的人認為是國民黨，民進黨11%，民眾黨4%，其他政黨61%。

    至於台灣是否應該以「九二共識」與中國大陸對話，有26%的人認為應該，37%的人認為不應該，不知道或拒答者也是37%。

    這份民調還調查民眾對於政黨的支持度，結果顯示民進黨支持度最高，佔18.6%，國民黨14.7%，民眾黨8.2%，時代力量2.1%。

    國民黨智庫執行長柯志恩指出，這份民調執行期間為本月14日至17日，是針對國內18歲以上民眾，總共獲得1078份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%，結果顯示「國防保台，和平護台」，維持台灣安全是全民的最大共識。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨智庫民調：過半民眾對蔡英文司改沒信心
    2022/05/18 10:23

    國民黨智庫民調：過半民眾對蔡英文司改沒信心
    檢討蔡政府 國民黨智庫：青年政策讓年輕人「躺平」
    2022/05/17 10:07

    檢討蔡政府 國民黨智庫：青年政策讓年輕人「躺平」

    石墨烯神枕 95%測試者成功提升睡眠品質
    六都防疫滿意度民調 國民黨智庫：新北、台中最佳 桃園最差
    2022/04/26 17:30

    六都防疫滿意度民調 國民黨智庫：新北、台中最佳 桃園最差
    藍智庫諷蔡政府防疫沒「超前」也要「隨後」
    2022/04/19 20:56

    藍智庫諷蔡政府防疫沒「超前」也要「隨後」

    2022世界首獎建築在板橋！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播