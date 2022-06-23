國民黨智庫民調：29％支持「親美愛台」 11％挺「抗中保台」

國民黨智庫執行長柯志恩。（資料照）

2022/06/23 10:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫近日針對民眾對於美中台日關係以及外交、兩岸外交策略看法進行民調，其中有關那一種安全戰略對台灣比較有利，29%的人支持國民黨主張「親美愛台」，民進黨的「抗中保台」只有11%，認為兩者都有利的12%，兩者都不利的27%，不知道或拒答者佔21%。

此外，當被問及應該優先加強的對外關係，民調顯示32.9%的台灣民眾認為美國應該是最優先對象，其次為日本佔12%，中國大陸為15.7%﹔在好感度方面，以10分為滿分，台灣民眾對日本的好感分數為6.44分，美國5.97分，中國大陸只有3.64分。

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此外，國民黨智庫還詢問民眾，國內那一個政黨最能促進兩岸溝通對話交流，其中24%的人認為是國民黨，民進黨11%，民眾黨4%，其他政黨61%。

至於台灣是否應該以「九二共識」與中國大陸對話，有26%的人認為應該，37%的人認為不應該，不知道或拒答者也是37%。

這份民調還調查民眾對於政黨的支持度，結果顯示民進黨支持度最高，佔18.6%，國民黨14.7%，民眾黨8.2%，時代力量2.1%。

國民黨智庫執行長柯志恩指出，這份民調執行期間為本月14日至17日，是針對國內18歲以上民眾，總共獲得1078份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%，結果顯示「國防保台，和平護台」，維持台灣安全是全民的最大共識。

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