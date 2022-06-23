上新菜囉！蔡總統與4友邦大使「辦桌」將台灣料理融入拉美食材

總統蔡英文22日和瓜地馬拉大使葛梅斯（Willy Gomez）、貝里斯大使碧坎蒂（Candice Pitts）、宏都拉斯駐台一秘雷賀（Jose Zamora）、巴拉圭駐台代辦彬文勇（Carlos Pintos）一同上菜「十全十美台瓜貝巴宏佛跳牆」，轉動圓桌，為「中美洲及巴拉圭館」揭幕。（中美洲經貿辦提供）

2022/06/23 06:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕「2022年台北國際食品展」6月22日至25日登場，總統蔡英文和貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及巴拉圭4國駐台大使一同揭幕「中美洲及巴拉圭館」。開幕以辦桌概念，精選9道結合拉美友邦與台灣食材的經典料理，如「萌萌初戀台瓜黑檸檬石斑」、「辣台妹台貝辣炒高麗菜」、「珍愛台巴瑪黛茶珍奶」，以及「金好呷台宏鳳梨蝦球」等料理，由總統上菜「十全十美台瓜貝巴宏佛跳牆」，轉動圓桌開幕。這些台灣料理融入拉美友邦食材，連總統都比讚！

中美洲經貿辦事處與外貿協會在此次食品展中，結合友邦貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及巴拉圭等4國，設立「中美洲及巴拉圭館」。精選國內外27家廠商並空運當地多樣產品與型錄來台參展。中美洲經貿辦表示，看好後疫情時代台灣食品市場前景，盼引進更多拉美優質食材產品來台銷售，開拓合作商機。

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中美洲經貿辦說，我國拉美友邦的農漁業及畜牧業原物料具全球競爭力，尤其是貝里斯的龍蝦、宏都拉斯及瓜地馬拉的糖、白蝦及咖啡、巴拉圭的牛肉等，都拓銷全球市場、享譽各國，正逐年成為最大宗輸台商品，例如宏都拉斯是台灣第1大白蝦來源國、瓜地馬拉蔗糖銷台總量排名全球第2，巴拉圭為台灣第2大牛肉供應國。我國與4國都簽有自貿協定（FTA）或經濟合作協議（ECA），互享關稅優惠，對台灣進口商為一大利多，台灣消費者也有更多的貨品來源可以選購。

中美洲經貿辦分享，雖疫情影響，食品進出口商仍踴躍參展，宏都拉斯及巴拉圭有廠商不畏隔離檢疫，親自來台推廣其優質產品。此次展出品項相當多元，包含：咖啡、白蝦、龍蝦、海參、可可、薯片、甜瓜、黑檸檬、夏威夷豆、辣醬、蘭姆酒、芝麻、燕麥產品、豆漿、蜂蜜、果乾、牛肉、馬黛茶、奇亞籽及餅乾零食等產品。

中美洲經貿辦細數，友邦海鮮肉質Q彈鮮甜，深受台人喜愛。根據2021年海關統計數字顯示，國內進口自中美洲3友邦的海鮮總值約7529萬美元，宏都拉斯尤其長期位居台灣進口白蝦的最大來源國，逾5成的進口海參則產自宏國；貝、宏銷台的龍蝦市占約5%，在台貝ECA正式生效後，預計將大幅成長。

另，宏都拉斯及巴拉圭也是國際知名的牛肉生產國，天然放牧的草飼牛肉質甜美且具低脂、低膽固醇的特性，在健康飲食風潮下成為國內進口商首選，2021年自宏、巴進口牛肉總量將近3萬噸，在台市占逾2成。瓜地馬拉和宏都拉斯咖啡在台更是大受歡迎，近年進口來自這2國的咖啡生豆占總量的1.2成，也就是全台每10杯咖啡就有1.2杯來自中美洲友邦。

中美洲經貿辦並指出，今年參展產品中另一亮點是去年在便利商店造成搶購風潮的宏都拉斯經典薯片Root Smarts，使用當地生產的芋頭、地瓜、樹薯及大蕉採收後直送工廠加工，24小時內新鮮製成。薯片酥脆可口、香氣濃郁，恰似台灣古早味地瓜片的涮嘴滋味，這次再度登台搶攻零食市場。

主題館展期4天將舉辦多場食材介紹會，並邀請知名Youtuber克里斯丁現場烹調中美洲經典海鮮沙拉（Ceviche ）、子彈捲餅（Baleada）和炸傑克（Fry Jack）；使用中美洲食材入味台菜的創意示範秀；傳統炸大蕉、玉米餡餅、拉美米漿試吃；以及中美洲蘭姆調酒試飲等精彩活動，從味蕾暢遊拉美，邀請民眾一起來體驗道地好滋味！

總統蔡英文22日和瓜地馬拉大使葛梅斯（Willy Gomez）、貝里斯大使碧坎蒂（Candice Pitts）、宏都拉斯駐台一秘雷賀（Jose Zamora）、巴拉圭駐台代辦彬文勇（Carlos Pintos）、外交部次長俞大㵢、貿協董事長黃志芳、經濟部次長陳正祺、國貿局長江文若及中美洲經貿辦事主任廖鴻達一同，為「中美洲及巴拉圭館」揭幕。（中美洲經貿辦提供）

2022台北國際食品展「中美洲及巴拉圭館」於22日開展，中美洲經貿辦事處再次與外貿協會結合貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及巴拉圭等四國，精選國內外27家廠商並空運當地多樣產品與型錄來台參展。（中美洲經貿辦提供）

2022台北國際食品展「中美洲及巴拉圭館」於22日開展，中美洲經貿辦事處再次與外貿協會結合貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及巴拉圭等四國，精選國內外27家廠商並空運當地多樣產品與型錄來台參展。（中美洲經貿辦提供）

2022台北國際食品展「中美洲及巴拉圭館」於22日開展，中美洲經貿辦事處再次與外貿協會結合貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及巴拉圭等四國，精選國內外27家廠商並空運當地多樣產品與型錄來台參展。（中美洲經貿辦提供）

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