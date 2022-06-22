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    居民堵路抗議 刺針飛彈演訓單兵「扛進場」照樣命中靶機

    國軍今天的刺針飛彈測考，雖遇阻路風波，但部隊仍完成測考，命中靶機。（台灣西南空域提供）

    國軍今天的刺針飛彈測考，雖遇阻路風波，但部隊仍完成測考，命中靶機。（台灣西南空域提供）

    2022/06/22 23:51

    首次上稿 23:33
    更新時間 23:51

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕國軍本週起連3週於滿州九棚大沙漠進行演訓，今天進行「天弓演習」刺針飛彈系統測考，未料遭居民以沙灘車封堵沙灘入口，不過，軍方臨時應變，直接將刺針上肩扛進場，展現刺針飛彈在俄烏戰爭中為人所稱譽的機動性，並成功射爆靶機，震撼全場。

    昨天的刺針飛彈測考雖順利落幕，但今天演訓遭遇波折，居民及業者因連日噪音不滿，且維持生計的場域一封就是3天，加上鄉親咸認長期遭軍方於睦鄰回饋方面的虧待，今天演訓前沙灘入口就遭沙灘車橫堵一排阻路，企圖使國軍悍馬車無法進入，並在現場拉起白布條抗議。

    刺針飛彈發展甚早，從阿富汗戰爭就曾嶄露頭角，今年的俄烏戰爭更是大出鋒頭，烏軍雖然兵少、裝備缺，但在獲得刺針飛彈後，就擊下許多俄軍現代化的航空器，被譽為烏方於空優落差極大的戰爭中，展現以小搏大本錢的「大殺器」。

    其中，刺針飛彈單兵就可攜行的特性因相對靈活及射程之長，也被視為能在烏俄戰爭大放異采的原因之一，國軍今天演習遇上波折，也臨時應變改採單兵肩扛步行進入會場。

    台灣西南空域臉書粉專今天就派員前往觀察，也直擊國軍雖遇阻攔，但仍不屈不撓進入演訓場地部署，隨後更是不斷命中靶機，除訓練紮實之外，臨機應變的能力也相當足夠。不過，國軍下週的科目將改為載具拖式飛彈的測考，屆時若又遇居民陳情，只怕要入場就不再具刺針飛彈的便攜優勢。

    國軍今天的刺針飛彈測考，雖遇阻路風波，但部隊仍完成測考，命中靶機。（台灣西南空域提供）

    國軍今天的刺針飛彈測考，雖遇阻路風波，但部隊仍完成測考，命中靶機。（台灣西南空域提供）

    國軍今天的刺針飛彈測考，雖遇阻路風波，但部隊仍完成測考，命中靶機。（台灣西南空域提供）

    國軍今天的刺針飛彈測考，雖遇阻路風波，但部隊仍完成測考，命中靶機。（台灣西南空域提供）

    國軍今天的刺針飛彈測考，雖遇阻路風波，但部隊仍完成測考，命中靶機。（台灣西南空域提供）

    國軍今天的刺針飛彈測考，雖遇阻路風波，但部隊仍完成測考，命中靶機。（台灣西南空域提供）

    國軍今天的刺針飛彈測考，雖遇阻路風波，但部隊仍完成測考，命中靶機。（台灣西南空域提供）

    國軍今天的刺針飛彈測考，雖遇阻路風波，但部隊仍完成測考，命中靶機。（台灣西南空域提供）

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