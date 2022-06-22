拒發敬老金告議會違憲遭政院打臉 柯文哲無奈：要找錢了

柯文哲今晚出席台北表演藝術中心開幕「士林藝饗券」發佈會時接受媒體聯訪。（記者楊心慧攝）

2022/06/22 20:29

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要求台北市政府恢復發放重陽敬老金，但市長柯文哲堅決反對，先提覆議案失敗後，再函告行政院請示牴觸憲法為無效，但經行政院回函說明，此案尚難認定有牴觸《憲法》；柯文哲今晚受訪表示，也不是說不能發，但要有錢、要編概算，但他也酸，「民進黨和國民黨啥時合作過，沒有嘛，只有在對付柯文哲時才會合作」

柯文哲今晚出席台北表演藝術中心開幕「士林藝饗券」發佈會時接受媒體聯訪表示，民進黨和國民黨啥時合作過？沒有嘛，只有在對付柯文哲時才會合作；但他也強調不是說不能發，但要找錢、編概算，尤其明年因通貨膨脹預算難編，所有工程款最少都要加20％，其實財務困難、要找錢。

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柯文哲認為，舉債發重陽敬老金很奇怪，但既然行政院這樣講，明天早上會開會，每個人都要當聖誕老公公，但是要有錢、要找到錢啊。

副市長黃珊珊補充說明，該條例授權市府按財務狀況定級距，現在還在編概算，歲入和歲出要做計算，不是說現在就能明確說明，訂出級距的話就會依法處理，視級距程度決定要發多少人，訂出級距後，無論後面是哪個市長都要按照規定處理。

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