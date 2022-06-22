新北議會70天定期會結束 通過議員提案864案、自治條例1案

新北市議會70天的定期會閉會，共審議通過900件議案，其中議員提案864案，佔96%，自治條例僅通過「新北市外送平台業者管理自治條例」1案。（資料照，記者何玉華攝）

2022/06/22 19:21

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會第3屆第7次定期大會共70天的會期在今（22）日閉會，統計本會期共審議通過900件議案，其中議員提案864案，佔96%，自治條例僅通過「新北市外送平台業者管理自治條例」1案；另民進黨團動議召開臨時會案，因連署人數不足無法成案。

這次定期會自4月14日開議至6月22日閉會，會期共70天；期間審議通過900件議案，以送市府研究辦理的議員提案共864案最多，市府送議會的一般議案26案居次，另有臨時動議9案，而自治條例僅通過「新北市外送平台業者管理自治條例」。

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至於因營業時間沒有共識的「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」草案將留待下個會期繼續審議；今天也討論到法規會要求退回市府的「新北市封閉型社區道路養護管理自治條例」草案，市議員林銘仁要求應由工務局先補送資料了解後，再決定是否退回市府，也將於市府在下會期補送資料後再進行討論。

而會期間發生的2歲男童染疫男童死亡案件，民進黨團之前動議要求新北市長侯友宜到議會專案報告，因贊成人數不足被否決，黨團昨天再提動議案要求專案報告跟譴責未果，總召集人陳啟能今天再表示昨天的口頭動議未獲處理，主席蔣根煌表示已經通過提案送市府檢討相關局處。

另外，民進黨團副總召集人李倩萍認為，既然還有很多民生法案需要討論，動議加開臨時會，但因地方制度法規範臨時會應由直轄市長、議長、主席請求或議員3分之1以上請求召開，因人數不足未能成案。

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