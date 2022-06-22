為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新北議會70天定期會結束 通過議員提案864案、自治條例1案

    新北市議會70天的定期會閉會，共審議通過900件議案，其中議員提案864案，佔96%，自治條例僅通過「新北市外送平台業者管理自治條例」1案。（資料照，記者何玉華攝）

    新北市議會70天的定期會閉會，共審議通過900件議案，其中議員提案864案，佔96%，自治條例僅通過「新北市外送平台業者管理自治條例」1案。（資料照，記者何玉華攝）

    2022/06/22 19:21

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會第3屆第7次定期大會共70天的會期在今（22）日閉會，統計本會期共審議通過900件議案，其中議員提案864案，佔96%，自治條例僅通過「新北市外送平台業者管理自治條例」1案；另民進黨團動議召開臨時會案，因連署人數不足無法成案。

    這次定期會自4月14日開議至6月22日閉會，會期共70天；期間審議通過900件議案，以送市府研究辦理的議員提案共864案最多，市府送議會的一般議案26案居次，另有臨時動議9案，而自治條例僅通過「新北市外送平台業者管理自治條例」。

    至於因營業時間沒有共識的「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」草案將留待下個會期繼續審議；今天也討論到法規會要求退回市府的「新北市封閉型社區道路養護管理自治條例」草案，市議員林銘仁要求應由工務局先補送資料了解後，再決定是否退回市府，也將於市府在下會期補送資料後再進行討論。

    而會期間發生的2歲男童染疫男童死亡案件，民進黨團之前動議要求新北市長侯友宜到議會專案報告，因贊成人數不足被否決，黨團昨天再提動議案要求專案報告跟譴責未果，總召集人陳啟能今天再表示昨天的口頭動議未獲處理，主席蔣根煌表示已經通過提案送市府檢討相關局處。

    另外，民進黨團副總召集人李倩萍認為，既然還有很多民生法案需要討論，動議加開臨時會，但因地方制度法規範臨時會應由直轄市長、議長、主席請求或議員3分之1以上請求召開，因人數不足未能成案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    要侯友宜專案報告恩恩案 議會藍綠互轟言行不一、回去跪祖宗
    2022/06/21 19:54

    要侯友宜專案報告恩恩案 議會藍綠互轟言行不一、回去跪祖宗
    批擋資料、要道歉 新北議會民進黨團譴責新北市府
    2022/06/21 15:22

    批擋資料、要道歉 新北議會民進黨團譴責新北市府

    看見土城真本事 與自然交往
    「反對」侯友宜專案報告恩恩案？新北市議會國民黨團控「假消息」
    2022/06/16 19:36

    「反對」侯友宜專案報告恩恩案？新北市議會國民黨團控「假消息」
    恩恩案延燒 江怡臻批中央：143分鐘只聯繫1通電話
    2022/06/08 17:04

    恩恩案延燒 江怡臻批中央：143分鐘只聯繫1通電話

    2022世界首獎建築在板橋！
    新北青年局施政成效遭質疑 藍議員酸「挖角下一個印度神童」
    2022/06/06 18:34

    新北青年局施政成效遭質疑 藍議員酸「挖角下一個印度神童」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播