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    海軍S-70C直升機重落地 30餘年來第4起重大事故

    海軍反潛航空大隊今天下午在左營基地進行訓練，其中1架海軍S-70C（M）反潛直升機在降落時發生重落地意外，機上4人受傷送醫。（資料照）

    海軍反潛航空大隊今天下午在左營基地進行訓練，其中1架海軍S-70C（M）反潛直升機在降落時發生重落地意外，機上4人受傷送醫。（資料照）

    2022/06/22 18:08

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍反潛航空大隊一架S-70C（M）反潛直升機今日下午於高雄左營進行訓練時，疑裝備故障重落地，致使4名機上官兵受傷送醫，海軍稍早已宣布其餘同型機停飛待檢。根據統計，海軍自1990年起向美國採購21架S-70C（M）直升機，但先前已有3架墜毀，今日意外則為交機30餘年來第4起重大事故。

    根據海軍司令部官方網站介紹，海軍所使用的S-70C反潛直升機軍購案於1983年定案，第一批新機於1990年7月19日交付，這型機由美國賽考斯基公司製造，搭載2具「T700-GE-401型」引擎，作戰任務裝備搭載有搜索雷達、垂吊式聲納、主（被）動式聲標及空投魚雷，可配合成功級巡防艦、康定級巡防艦艦載作業能力，另可依戰時特性，實施不落艦加油、垂直整補作業。

    海軍表示，S-70C反潛直升機具有優異的反潛作戰能力，其主要任務執行反潛作戰，次要任務執行反水面及搜救任務。

    我國向美國採購21架S-70C反潛直升機，除了今日的事故機之外，先前已發生3起重大事故，分別於1994年1月、2005年10月、2008年10月失事。為維持反潛戰力，國軍曾考慮向美國採購MH-60R海鷹直升機，不過，國防部上月公開表示，由於售價過高，因此現已取消此案。

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