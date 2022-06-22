首任金防部司令官胡璉將軍逝世45週年 楊鎮浯籲追求和平、避免戰爭

金門各界在「伯玉亭」舉行胡璉將軍逝世45週年紀念追思典禮。（記者吳正庭攝）

2022/06/22 17:17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門敬稱「現代恩主公」的首任金門防衛司令部司令官胡璉將軍逝世45週年，金門縣政府今天在「伯玉亭」舉行紀念追思典禮，由縣長楊鎮浯與金防部指揮官陳忠文中將共同主祭，楊鎮浯說，除了感念胡璉對金門軍事貢獻，也再次呼籲世人追求和平、避免戰爭，擴大兩岸的交流。

楊鎮浯說，胡璉是金門鄉親最懷念、最感念的一位將領，胡璉在金門貢獻卓著，不僅在防護上，堅定金門做為保衛台澎金馬的堡壘，更讓金門人感念他在金門興辦教育、公共建設及對產業的輔導，同時創立金門酒廠（金門酒廠實業股份有限公司的前身），對金門這塊島嶼而言，更是讓後代金門人到今天都還受到胡璉各項建設的庇蔭。

請繼續往下閱讀...

楊鎮浯說，金門各界追思紀念胡璉，一方面感念他對金門的貢獻，在這兩岸動盪，關係緊張的時候，更讓金門人反思戰爭何其無情；金門雖在戰爭中扮演捍衛中華民國的角色，但在這一段慘痛歷史中，經歷過戰爭苦難的金門鄉親，更理解戰爭的可怕，也更有追求和平的渴望；呼籲各界追求和平，避免戰爭，讓兩岸擴大交流。

財團法人金門酒廠胡璉將軍文化藝術基金會董事長林芳旋也到場，另外，胡璉將軍和平公益促進會也組團由台灣本島趕至金門與會，追思典禮簡單隆重。

胡璉一級上將，字伯玉，陝西省華縣人，黃埔軍校第4期畢業，歷經北伐，兩次國共戰爭，抗日，古寧頭戰役，823砲戰等戰役，並於1949年、1957年兩度出任金防部司令官；胡璉在軍事防衛之餘，仍致力建設金門，包括興設學校、綠化造林、舖設馬路、興修水利、設立酒廠等，奠定金門現代化基石，讓後代金門人感念在心，繼對唐代率眾抵金開疆闢土的陳淵稱「恩主公」，更視胡璉將軍為金門的「現代恩主公」。

金門各界在「伯玉亭」舉行胡璉將軍逝世45週年紀念追思典禮，由縣長楊鎮浯（左二）與金防部指揮官陳忠文（左三）中將共同主祭。（記者吳正庭攝）

金門各界在「伯玉亭」舉行胡璉將軍逝世45週年紀念追思典禮，現場宣讀祭文，全體肅然。（記者吳正庭攝）

金門各界在「伯玉亭」舉行胡璉將軍逝世45週年紀念追思典禮，胡璉將軍和平公益促進會也組團由台灣本島趕至金門與會。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法