刺針飛彈測考引抗爭 屏東滿州居民拉白布條用沙灘車阻悍馬

居民用沙灘車阻止悍馬車進入。（台灣西南空域粉專提供）

2022/06/22 17:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國軍第四作戰區本週開始連3週將於滿州九棚大沙漠進行演訓，昨天進行刺針飛彈測考，未料遭到居民以沙灘車封堵入口，不讓載送人員及器具的悍馬車進入，居民批評，軍方3天演訓，漁民卻是整週要曬網，沙灘車業者無以為繼，要求移訓他處。

國軍本週進行「天弓演習」演習，全台陸軍及陸戰隊的刺針肩射飛彈部隊皆要至滿州鄉九棚大沙漠演訓，昨天的測考雖然順利落幕，但連日噪音在今天早上引來居民不滿，一言不合下，沙灘車業者動用沙灘車排成一排阻堵沙灘入口，企圖使國軍的悍馬車無法進入，並在現場拉起白布條抗議。

請繼續往下閱讀...

業者、居民怒嗆，滿州在恆春半島中長期於國軍回饋的不平等待遇就算了，這次說要演習就把整個沙灘圍了起來，連續3週，密集的程度讓業者根本無法作業，漁民也無法出海，這些生計軍方是說要斷就直斷，而且，因為射擊場地太過靠近聚落，許多老人家反映是「有夠吵」，要求軍方轉移陣地。

業者、居民並舉起「不要噪音，還我清淨」、「賠償業者、損失慘重」、「維護族人生存權、尊重族人文化權」等白布條，要求軍方正視地方居民長年來的訴求，而不是如同飛彈般「射後不理」，得過且過就當作沒這回事，當然不是要阻礙國防，但揚言若不解決，未來兩週的演訓不排除還會再出門抗議。

國軍第四作戰區發言人樓偉傑指出，為了兼顧居民權益，已在四、五月間召開了兩場射擊說明會，並依規定張貼射擊通報，在6月14日特別加開1場射擊說明會，針對牡丹高士村的訴求，軍方作了說明，針對地方鄉親的意見，軍方非常重視也積極處理，為了解演習對地方的影響，已會同了地方村長與第三方公正的民間單位，選定裝設噪音監控的地點，希望能降低與改善因為演習的影響，最後要特別強調，國軍保家衛國，需要演訓以增強戰力，希望民眾給予支持，國軍也會努力與地方溝通創造雙贏。

滿州鄉公所秘書張成森則強調，鄉公所絕不反對增強國防戰力，但滿州鄉親與軍方相處長年下來鄉親皆反映受到不少委屈，而這次因為太過靠近入口的廟，噪音之大是引發不少長輩不滿，且此次演訓地點與公所之前預想影響更小的地點有落差，公所希望能在國防演訓及居民權益取得一個平衡，由於目前整個軍方的睦鄰基金只能用在公益上，但這些營業場域遭到直接禁止的業者卻沒有個別的補償，希望軍方能在此機會正視並重新修正，化解與地方的歧異。

居民用沙灘車阻止悍馬車進入。（台灣西南空域粉專提供）

居民並拉白布條抗議軍方。（台灣西南空域粉專提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法