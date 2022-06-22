民進黨徵召沈慧虹選新竹市長 林智堅：一定做得比我好

民進黨中執會後召開「中央地方會做事 打造五星級城市」基隆市、桃園市、新竹市市長提名記者會，由主席蔡英文（右三）宣布提名蔡適應（右二）、林智堅（螢幕中）、沈慧虹（右四）為參選人。現任基隆市長林右昌（右一）、桃園市長鄭文燦（右五）到場支持力挺，新竹市長林智堅居隔中以視訊連線接受徵召。 （記者劉信德攝）

2022/06/22 16:25

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中執會今天通過徵召新竹市副市長沈慧虹參選下屆新竹市長，沈出席徵召記者會強調，自己沒有一點猶豫就決定挺身為新竹人做更多事，她就是最熟悉、最適合、最專業的市長人選，「有了沈慧虹，新竹一定紅」；現任市長林智堅也掛保證，「她當市長一定會做得比我更好」

沈慧虹表示，林智堅第一時間與她討論參選可能性，她沒有一點猶豫就決定挺身而出，為新竹人做更多的事情，這8年來新竹市的改變，她全程參與，新竹市的未來，她也絕不缺席。

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沈慧虹說，8年來她和團隊努力的成果在新竹這座城市遍地開花，接下來她會與團結的「新竹隊」一起走入大街小巷，展開「新竹慧虹的認真散步」，持續傾聽、凝聚市民對這做城市、對新竹未來的想像，8年來新竹的改變大家有目共睹，也獲得市民支持，新竹隊所締造的新竹經驗不能中斷。

林智堅也透過視訊表示，沈慧虹是她8年來非常重要的夥伴，同仁都稱她「虹姊」，因為她就像大姐一樣讓人感覺可以依靠，有溫柔、堅定、專業的領導特質，他向大家保證，沈當市長會做得比他更好，「選擇慧虹、新竹一定紅」。

民進黨中執會後召開「中央地方會做事 打造五星級城市」基隆市、桃園市、新竹市市長提名記者會，由主席蔡英文（右二 ）宣布提名蔡適應（右三）、林智堅（螢幕中）、沈慧虹（右一）為參選人。 （記者劉信德攝）

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