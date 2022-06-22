加拿大保守黨黨魁參選人艾齊森 公開籲正式承認台灣

加拿大聯邦保守黨黨魁參選人兼國會議員艾齊森（Scott Aitchison）週二（21）發表聲明，籲加拿大正式承認台灣。他說，加拿大堅持「一中政策」是錯誤的，今天的台灣是開放民主的主權國家，「是時候面對現實了」。（翻攝自推特）

2022/06/22 16:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕加拿大聯邦保守黨黨魁參選人兼國會議員艾齊森（Scott Aitchison），週二（21）發表聲明，呼籲加拿大正式承認台灣，而他若當選，也將支持台灣的國際參與。他直言，加拿大堅持「一中政策」是錯誤的，今天的台灣是開放民主的主權國家，「是時候面對現實了」。

加拿大最大反對黨保守黨黨魁出缺，目前有6位候選人角逐，將於9月投票。艾齊森週二提出競選黨魁的承諾，強調加拿大需要在世界舞台上發揮真正的領導作用；他承諾的優先事項包括捍衛加拿大人安全、增加經濟機會、促進世界各地人權和民主治理等三大項，第三項之中點出加強對台灣的支持。

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除了書面聲明，艾齊森也親自拍攝影片指出，在加拿大的「一中政策」之下，加拿大不承認台灣是主權國家，也不與台灣維持官方關係，這與北京的「一中原則」截然不同，北京數十年來一直堅持台灣有朝一日可以在中共領導下與之統一的理想。

艾齊森強調，50多年來，加拿大和西方國家外交政策的前提是，與中國的貿易繁榮將能引導社會更重視人權以及共產主義自由化，「但我們錯了」。

艾齊森指出，今天的台灣是主權國家，是開放、民主、尊重人權的燈塔，且是自由市場經濟體的良好案例，「加拿大是時候承認這一現實了」。

艾齊森聲明中也補充，他將與加拿大的盟友及貿易夥伴合作，歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並大力支持台灣加入世衛（WHO）等聯合國專門機構，獲得國際刑警組織（INTERPOL）及氣候變化綱要公約（UNFCCC）觀察員資格。

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