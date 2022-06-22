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    桃竹基徵召林智堅、沈慧虹、蔡適應 蔡英文：發展不能走回頭路

    民進黨新聞部中執會後召開「中央地方會做事 打造五星級城市」基隆市、桃園市、新竹市市長提名記者會，由主席蔡英文（右3）宣布提名蔡適應（右2）、林智堅（螢幕上人物）、沈慧虹（左3）為參選人。（記者劉信德攝）

    民進黨新聞部中執會後召開「中央地方會做事 打造五星級城市」基隆市、桃園市、新竹市市長提名記者會，由主席蔡英文（右3）宣布提名蔡適應（右2）、林智堅（螢幕上人物）、沈慧虹（左3）為參選人。（記者劉信德攝）

    2022/06/22 15:47

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中執會今天通過徵召提名新竹市長林智堅參選桃園市長、新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長、立委蔡適應參選基隆市長，兼任民進黨主席的蔡英文總統表示，桃竹基曾在國民黨執政下面臨發展停滯、光榮感消失，8年前民進黨翻轉後的執政必須延續，擘劃下一個8年願景，不能走回頭路。

    蔡英文說，首先要感謝第一線防疫和醫護人員的辛勞還有國人的團結努力，這段時間全國疫情呈下降趨勢，我們會繼續團結防疫，維持政治經濟局勢的穩定，距離年底九合一選舉只剩5個月，民進黨有責任推出最優秀的候選人，來回應人民的期待，繼續實現「中央地方會做事，打造五星級的城市」。

    蔡英文表示，民進黨中執會通過基隆市、桃園市和新竹市3位市長的提名，過去這3個城市都曾是民進黨的艱困選區，也曾經在國民黨的執政下面臨發展停滯、城市光榮感消失的困境，2014年市民給民進黨機會，基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅也不負眾望交出亮麗的成績單，也可以從他們身上看到這8年來的付出，「都變得大隻了一點、智堅也長了白頭髮」。

    蔡英文強調，基隆、桃園、新竹在進步，我們不走回頭路，也不能走回頭路！我們在地方執政的好口碑，市民朋友好不容易找回光榮的感覺，一定要延續下去，現在就是擘劃下一個8年願景的時候。

    蔡英文指出，過去基隆每項重大建設，從市港再生、軍港西遷、大基隆歷史場景的再現，到基隆捷運，蔡適應都全程參與並積極協助，一定可以延續優質市長林右昌的好成績。

    蔡英文表示，林智堅是「桃園女婿」回娘家服務，相信他的政績、執行力、新竹城市美學的經驗，一定可以延續桃園五星級的治理，未來更要讓桃園、新竹強強相加，壯大桃竹的發展，讓護國神山，成為台灣的「護國靠山」。

    蔡英文提到，林智堅是五星級市長，他的「最佳搭檔」沈慧虹就是五星級副市長，新竹不斷進步、改變，沈慧虹全程參與，相信她一定能無縫接軌五星級市長林智堅的經驗，繼續帶領新竹逐步實現願景，「現在的新竹，在全世界很紅，我相信，選擇沈慧虹，新竹會更紅！」

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