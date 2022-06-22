彰化紙片人3兄弟餓死綠批官僚殺人 要求縣長王惠美道歉

彰化縣議會民進黨團今要求縣長王惠美針對和美鎮葉家3兄弟家庭悲劇案公開道歉，莫忘世上苦人多。（記者張聰秋攝）

2022/06/22 14:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會民進黨團今召開記者會，指和美鎮葉家3兄弟家庭悲劇案，3兄弟瘦骨如柴長期饑餓與營養不良，大哥甚至因此餓死，處境令人不勝唏噓，譴責縣府失態，照顧弱勢的態度太輕佻，並質疑企業界和善心人士大額捐款流向何處，為何餓到如紙片人的葉家3兄弟無法得到縣府幫助，要求縣長王惠美公開道歉並扛起責任，並就嚴重破網的社會安作體系，議會進行專案報告，以正視聽。

總召賴澤民、副總召尤瑞春、議員李成濟、賴清美、葉國雄、洪鵬明，今在議會黨團辦公室沈痛發出聲明，他們指出，今年6月17日在賴清美和當地里長出手援助葉家3兄弟之前，縣府對3兄弟困境不聞不問，連新聞媒體曝光，善心人士要捐助葉家1年餐費，縣府官員和縣長王惠美還是無動於衷，一直到媒體不斷披露葉家處境、6月20日大哥往生，王惠美才現身急忙去和美殯儀館作秀演戲，如此慢半拍與卸責和推託的態度，實在丟盡彰化人之臉，更讓人感到難過與憤怒。

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第一時間發現、也是從頭協助葉家3兄弟就醫的賴清美激動落淚說，她一生來第1次發生4個小時內連續呼救3部消防救護車來救人，場景和過程至今想起來讓她心如刀割，各界湧入善款已經超過500萬元，這筆錢夠支付葉家老二和老三日後的費用，希望善款給其他更需要人的身上。

賴澤民表示，葉家大哥餓死竟然會發生在把「美好彰化、希望城市」口號掛在嘴邊的王惠美任期內，是彰化人的恥辱，黨團要求王惠美就此一悲劇的發生公開道歉，不要推卸責任。

黨團質疑，葉家有4兄弟，2年前老么輕生身亡，老三2000年就領有身障手冊，正常邏輯社會處應該要有葉家待救濟和社會關懷的檔案資料，社工曾主動訪視過嗎？如果葉家是社會邊緣戶，社會處是否準確掌握這類邊緣戶的現況？

副總召尤瑞春指出，該案絕對須通盤檢討鄉鎮市公所通報流程，里長、里幹事橫向連繫是否螺絲完全鬆脫，導致第一線基層人員村里幹事，處理事情的態度非常被動，有怠忽職守之虞。未來如果她有機會入主鎮公所，她一定從頭盤點、審視公部門社會關懷的運作機制，善用公部門資源搭配民間力量，重建讓人安心和放心的社會安全網。

第一時間發現、也是從頭協助葉家3兄弟就醫的縣議員賴清美，講到一生第一次4個小時內連叫3部救護車救人，心如刀割更激動哽咽、眼眶泛淚水。（記者張聰秋攝）

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