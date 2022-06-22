國軍「神弓操演」一度卡關 屏東滿州居民封路控影響生計

滿州居民不滿影響生計封路，國軍「神弓操演」一度卡關。（記者蔡宗憲攝）

2022/06/22 09:42

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍近日在滿州港仔、九棚沙漠區進行「神弓操演」，演習包括刺針飛彈等科目，沒想到居民不滿影響生計，一早發動沙灘車封住入口，軍方強調溝通中，演習不受影響。

一早進行的演習沙漠入口，滿州當地村民以沙灘車封住演訓入口，軍方機具車輛一度無法進入，村民拉起白布條訴求「影響生計、損失慘重」，現場一度僵持不下。

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軍方表示，仍持續與村民溝通協調中，今日任務不會受到影響。

滿州居民不滿影響生計封路，國軍「神弓操演」一度卡關。（記者蔡宗憲攝）

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