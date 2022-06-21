民進黨彰縣長人選浮檯面？ 蔡英文約見黃秀芳 提徵召參選話題

立委黃秀芳證實今天與民進黨主席、總統蔡英文單獨會談40分鐘，有提到年底徵召選舉的事情。（取自黃秀芳臉書）

2022/06/21 20:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕距離年底大選只剩5個多月，民進黨啟動彰化縣長提名幕僚作業，傳出立委黃秀芳被民進黨主席、總統蔡英文單獨約見40分鐘；對此，黃秀芳證實有約見一事，總統也有提到徵召參選話題，但她明確表示有許多問題仍要克服！

彰化縣是百萬人口大縣，但民進黨縣長提名作業卻是「聲聲慢」，引發綠營基層的高度關切，民進黨縣黨部主委楊富鈞在6月初就表示，已啟動幕僚作業，最慢6月底就會徵召，一切都會明朗化。

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因此，民進黨協調小組在6月初也就相關人選進行徵詢，包括立委黃秀芳、前縣長魏明谷、前彰化市長邱建富與前台北畜產公司總經理姚量議等人被徵詢，其中，黃秀芳都是直接表示「沒有意願」，不過，今天則是由蔡英文直接單獨約見，2人會談足足40分鐘。

黃秀芳對於跟總統會談的內容不願多談，黃秀芳只強調，談話內容確實有說到縣長徵召一事，但她也很明白的告訴總統「有許多問題要克服」，至於其它的談話細節，黃秀芳不願多談。

魏明谷指出，彰化縣應該是民進黨下一波公布縣長提名人選的縣市，但不代表總統約見黃秀芳，就是確定提名人選。

邱建富強調，上回他禮讓黃秀芳選立委，當時黃秀芳就說會全力支持他選縣長，他也會全力爭取達到目標為止。

黃秀芳今年51歲，出身線西鄉，因為擔任前立委周清玉助理長達11年，才因緣際會的踏上選舉之路，曾任3屆縣議員，2020年成功連任立委，在彰化縣被視為周清玉、前考試院院長姚嘉文夫妻檔的政治接班人，並積極培養子弟兵參選縣議員、鄉鎮長與代表。

政界人士表示，黃秀芳與爭取縣長提名的邱建富都是同屬民進黨正國會派系，這也是黃秀芳多次被點名參選縣長時回答「沒有意願」的主因，除了是上回立委參選承諾要支持邱建富選縣長以外，尤其是面對同派系相爭以及佈局，才是黃秀芳口中必須要克服的問題。

政界人士分析，現任彰化縣長是國民黨王惠美，從政之路也是一路從縣議員、鹿港鎮長、立委到縣長，王惠美基本盤就是鹿港區、和美區；而黃秀芳從政選區都在彰化市、花壇鄉與芬園鄉，出身線西鄉的她，又可以跨到和美區，2人光是在北彰化對決，就將會非常精采，如果民進黨以女性來對決王惠美，將會讓年底選舉更有看頭。

前彰化市長邱建富積極爭取民進黨彰化縣長提名。（取自邱建富臉書）

前彰化縣長魏明谷上回連任縣長失利，這次也全力爭取民進黨提名。（取自魏明谷臉書）

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