新北綠營黨團要求「市長道歉局長下台」 藍營：應具體說明失職處

新北市議會民進黨團譴責新北市政府不給資料，如今真相已呈現，要求「市長道歉、局長下台」。（記者何玉華攝）

2022/06/21 15:56

〔記者何玉華／新北報導〕新北中和2歲男童恩恩感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）死亡，當時恩恩媽向119求助及消防局與衛生局間的橫向通話錄音曝光，新北市議會民進黨團譴責新北市政府不給資料，如今真相已呈現，要求「市長道歉、局長下台」；國民黨團書記長廖先翔表示，民進黨團應該清楚說明聯絡過程中違法、失職處，而不是喊空泛的口號。

恩恩爸爸要求新北市政府提供市府內部橫向聯繫的通話錄音檔，市府以有個人隱私未能提供；新北市議會民進黨團、國民黨團在6月13、14日2天連續甲級動員，針對變更議程邀請新北市長侯友宜到議會對「恩恩案」做專案報告攻防，最後變更議程提案僅24人贊成，未過半被否決；另由新北市議會組調查專案小組的提案也被否決。

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今天內部橫向通話錄音檔曝光，兩黨今天再度甲級動員，民進黨團表示，真相已經呈現，要求「市長道歉局長下台」。

廖先翔表示，音檔流出後，全民都可以聽到完整的對話過程，民進黨團要市長道歉或局長下台，就應該要明確的提出在11個錄音檔中，有哪一段的聯絡過程有失職、違法，而不是只說一個很空泛的口號。

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國民黨團書記長廖先翔表示，民進黨團應該清楚說明聯絡過程中違法、失職處，而不是喊空泛的口號。 （記者何玉華攝）

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