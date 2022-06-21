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    批擋資料、要道歉 新北議會民進黨團譴責新北市府

    新北市議會民進黨團今（21）天下午召開記者會，譴責新北市政府遮掩資料、不給資料，譴責市府藐視議會。（記者何玉華攝）

    新北市議會民進黨團今（21）天下午召開記者會，譴責新北市政府遮掩資料、不給資料，譴責市府藐視議會。（記者何玉華攝）

    2022/06/21 15:22

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團今天（21日）下午召開記者會，黨團總召集人陳啟能表示，新北市政府在恩恩事件有關的11個錄音檔曝光後，市府還在扯中央的責任，一點悔過心都沒有，黨團希望能夠組成專案調查小組，了解真相，也譴責侯市府政策殺人。

    民進黨新北市議會黨團總召集人陳啟能、副總召集人李倩萍、幹事長羅文崇、副幹事長陳科名、書記長廖宜琨等人在下午議會召開大會前先行召開記者會；陳啟能表示，民進黨團今天將再度甲級動員提覆議案，希望侯友宜到市議會進行專案報告，同時議會組成調查小組了解真相。

    李倩萍表示，市府對恩恩父親的請求始終不聞不問，甚至議會多次要求提供錄音檔也未獲重視，最後竟是由市府內部吹哨者流出錄音檔；譴責市府對議會的藐視，市府欠議會、欠民進黨團一個道歉。

    羅文崇表示，市府始終用隱瞞、保留的態度，想要以拖待變，甚至甩鍋中央；陳科名不滿，市府為什麼到現在還不願意承認過失，有過失就扛下責任，站出來道歉。

    廖宜琨表示，疫情發生以來，市府不斷要兵推、說超前部署，處處與中央不同調，現在發生恩恩這事件，卻把過失全推中央，事發兩個多月來，只看到隱瞞；希望市府站出來，有錯就扛下來，站出來說明真相、站出來道歉。

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