蕭美琴不知土耳其「這美食」 林昶佐、坎特「超級比一比」

立委林昶佐（左2）、洪申翰（右1）、我駐美國代表蕭美琴（左1）與前NBA球星坎特（右2）在我駐美國華府代表處雙橡園相見歡。（取自林昶佐臉書）

2022/06/21 12:25

〔記者楊丞彧／台北報導〕立委林昶佐近日持續在美國拜會，今（21）日於臉書上分享，他與我駐美國代表蕭美琴、民進黨立委洪申翰在我駐華府雙橡園與前NBA球星坎特 （Enes Kanter Freedom）餐敘。林昶佐去年12月初即與坎特視訊對談，此次「網友見面」他也不忘面邀坎特訪台。有趣的是，蕭美琴似乎不清楚什麼是「土耳其冰淇淋」，林昶佐跟坎特比手畫腳向她解釋。林昶佐說，若坎特來台灣，活動現場一定要有這個。

林昶佐表示，他在華府雙橡園和駐美代表蕭美琴、洪申翰委員與前NBA球星坎特一起餐敘。坎特分享了他當年批判土耳其壓迫人權的現況後，人在土耳其的父親被關押、弟弟妹妹都被打壓而找不到工作。但他不退卻，更把關懷延伸到全球，力挺西藏自由和香港民主，推動美國國會通過反對維吾爾強迫勞動集中營的法案，也公開支持台灣、力抗中國的壓迫。

請繼續往下閱讀...

坎特說，現在他要投注更多時間，帶動喜歡體育的孩子們學習尊重彼此、關心地球不同角落受壓迫的人。

林昶佐表示，幾個月前，他曾經與坎特視訊對談，而今天餐敘讓當時的發想變得更具體，期待坎特來台灣，一起結合體育、音樂、人權等不同面向，讓有趣且有意義的活動發生。

林昶佐也爆料，他跟坎特一起比手畫腳向美琴解釋什麼是「土耳其冰淇淋」。他打趣道若坎特訪台，看來到時候活動現場一定要有這個了！

另外，林昶佐也提到，駐美代表處各部門的同仁，也向他與洪申翰簡報目前台美之間包括經濟、能源、軍事等領域的合作進度，以及台灣參與印太經濟框架（IPEF）所遭遇的挑戰、台美貿易倡議的政策方向。如蕭美琴所說，台美這幾年的緊密合作，讓代表處工作爆量，但是是讓人振奮與珍惜的爆量。接著他跟洪申翰將拜會多位美國國會議員，期待能為台美關係、台灣的國際空間再打開更多可能性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法