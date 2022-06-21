長庚大學性平案 監院促教育部推動多元性別宿舍空間指引

監察委員葉大華（左）、紀惠容（右）今日舉行「跨性別學生校園權益有待提升，教育部如何保障跨性別學生權益調查案」記者會。（記者塗建榮攝）

2022/06/21 12:27

〔記者吳書緯／台北報導〕長庚大學2017年發生校園性平案件，跨性別A生與學校總教官、學務長討論跨性別住宿需求時，遭到師長以「你告訴我你是男的還女的？」等言論侵害人格權，校方也未能依性別認同安排宿舍，身心受創休學至今。監院促教育部，積極研處多元性別宿舍空間指引；監委紀惠容今說，台灣雖同婚、性別指標在亞洲排第一，但在跨性別的支持仍有待進步。

監委葉大華、紀惠容今召開「跨性別學生校園權益有待提升，教育部如何保障跨性別學生權益調查案」記者會。監院教育及文化委員會已於16日通過2位監委所提調查報告，促請教育部督促長庚大學重啟本案性平調查，教育部並應參酌國內外經驗，積極研處多元性別宿舍空間指引，儘早落實推動大專校院性別友善或性別包容宿舍，保障跨性別學生平等不受歧視之權利。

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葉大華表示，A生是跨性別學生（男跨女），且有取得醫師診斷及證明，在入學前已取得3位女同學同意同住一間宿舍，也願意主動向其他女同學說明，顯見「學生也有意降低學校的溝通成本」，然而長庚大學仍然安排入住男宿，在與學校師長溝通過程中，遭總教官、學務長、住宿組組長以具敵意、涉性別歧視、性騷擾及自身宗教背景的言論回應，而A生也向校方提出性平調查。

葉大華說，本案的調查重點是希望學生跟校方能討論權益，而本案A生向總教官、學務長提出告訴，桃園地院去年判決A生勝訴，學務長、總教官須各賠償A生8萬、12萬元，教育部續應依「性別平等教育法」規定，督促長庚大學性平會就本案尚未查證、未改善事項及新事證重新調查，維護A生受教權益。

紀惠容表示，本案並無糾舉、彈劾，但仍要開記者會的原因是，本案是學校學生的跨性別的「冰山一角」，未來10年性別人權是台灣要跨過的門檻，跨性別孩子的性別認同等，有可能保有原有的性別或是想變性等，但在就學就業上有很多困擾、被打壓，如本案就是遭受師長言語霸凌、住宿遇到困難，顯見台灣雖通過同婚，在亞洲性別指標上第一名，但在跨性別仍有許多要加強。

葉大華說，明年起「民法」成年下修為18歲，教育部應該好好思考，如何幫助學生自立生活，住宿是學習一環，不應過度焦慮學生被人身安全侵害疑慮，導致多元性別學生的權益無法被重視，所以國外發展出性別包容、打破男女性別二分的宿舍，教育部應與社會對話，取得家長支持。

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