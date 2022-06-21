國民黨：蔡政府快篩出包一籮筐 全員卸責中

國民黨文傳會主委王育敏等人在國民黨中央黨部召開「快篩出包一籮筐、蔡政府全員卸責中！？」記者會，王育敏會中質疑蔡政府未能做好把關審查，讓黑心快篩入國，危害國人健康。（記者王藝菘攝）

2022/06/21 10:51

〔記者施曉光／台北報導〕針對進口快篩試劑出現混用、冒用爭議，國民黨今日召開記者會質疑，蔡政府未能做好把關審查，讓黑心快篩進入國內，危害國人健康及防疫，迄今無人出面負責，不但食藥署長吳秀梅甩鍋，「不是應該譴責違法廠商？」疾管署副署長羅一鈞稱，「防君子不防小人」，行政院長蘇貞昌也說「嚴辦廠商違法」，把政府把關無能的所有責任都推給廠商。

國民黨強調，快篩出包案例一籮筐，蔡政府「全員卸責」的言論令人瞠目咋舌，也讓人質疑其中是否涉及官商勾結，呼籲檢調應徹查到底。

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國民黨提出3點訴求，包括食藥署應公布邵博士顧問公司申請快篩專案輸入的審查過程，吳秀梅應主動請辭，以及監察院應該儘速立案調查，如果監察院不敢辦，監察院長陳菊就是護航失職。

國民黨副秘書長王育敏等人今日召開記者會指出，進口快篩試劑爭議頻傳，先前爆出前身為小吃店的高登居然能參與16.5億元的快篩試劑採購案，曾有倒閉記錄的遊戲業者簽約進口100萬劑快篩，資本額僅330萬的生技公司接下3億8000萬元的快篩訂單等，到近日大鑫進口黑心快篩試劑，爭議案例一籮筐，凸顯了蔡政府把關無能，甚至令外界質疑是否真有「綠金通道」藉機大賺國難財情事？

國民黨強調，快篩試劑爭議持續延燒，再次凸顯民進黨的雙標，一年來向食藥署申請進口家用快篩試劑EUA共有300多案，其中通過的只有10%，審查相當嚴格，且先前國內狂缺快篩時，指揮中心強調好幾家廠商都被退件或要求補件，標榜有進行嚴格審核，如今食藥署面對爭議卻一副事不關己，只需負責看廠商提供的文件是否正確，要大家「譴責違法廠商」，蘇揆也護航強調食藥署「用國家法律嚴謹地審查，應嚴辦廠商違法」，立法院民進黨團跟進說「非食藥署許可授權有瑕疵，而是廠商趁亂發國難財」，上下沆瀣一氣，推諉卸責莫此為甚！

國民黨文傳會主委王育敏等人在國民黨中央黨部召開「快篩出包一籮筐、蔡政府全員卸責中！？」記者會，王育敏會中質疑蔡政府未能做好把關審查，讓黑心快篩入國，危害國人健康。（記者王藝菘攝）

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