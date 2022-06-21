蕭美琴會最挺台NBA球星 熱情歡迎坎特訪台

駐美代表蕭美琴與力挺台灣的美國職籃NBA球星坎特在雙橡園會面。（取自蕭美琴推特）

2022/06/21 10:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐美代表蕭美琴與力挺台灣的美國職籃NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）在雙橡園會面。蕭美琴在推特分享兩人合照並表示，敬佩坎特在倡導人權方面的勇氣和決心，期待坎特訪台。

坎特經常對中國迫害人權問題發聲，也曾在球鞋上秀出中華民國國旗力挺台灣。他呼籲美國等西方民主國家應該對世界各地的獨裁政權採取更加強硬的立場，尤其是中國。

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美國之音（VOA）6月報導，坎特計畫今年11月訪問台灣，約停留6天，期間將出席奧斯陸自由論壇（Oslo Freedom Forum）在台北舉辦的活動，並且品嚐台灣美食。他希望能和蔡英文總統見面，「並為孩子們舉辦一場大型的籃球營。」

今年4月，坎特在非政府組織主辦的第14屆日內瓦人權民主峰會（Geneva Summit for Human Rights and Democracy）上獲頒2022年勇氣獎。當時他表示，中國正在觀察國際社會對俄羅斯入侵烏克蘭的反應，各國應加強制裁莫斯科，以嚇阻中國武力犯台，「我們不希望台灣變成另一個烏克蘭」。

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