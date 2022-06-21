朱立倫訪美效果不彰？ 民調：6成5民眾認國民黨較親中

國民黨主席朱立倫訪問史丹佛大學胡佛研究所，與學者座談交流。（資料照，國民黨提供）

2022/06/21 09:49

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席朱立倫6月訪美，試圖展現國民黨親美，但效果似乎不彰。台灣民意基金會今發表6月例行民調，結果顯示，6成5台灣民眾認為國民黨較親中，僅1成4認為較親美；而國民黨的政黨支持傾向依然低迷，雖比上月提高3.8個百分點，但僅17.9%。

關於國民黨的政黨形象，台灣民意基金會詢問「一般說來，在您印象中，中國國民黨是一個比較親中（親近中華人民共和國）的政黨，或比較親美（親近美國）的政黨？」結果發現，64.9%比較親中，13.9%比較親美。

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游盈隆認為，這項發現傳遞了一個清楚訊息，就是在絕大多數台灣人眼中，國民黨是一個親中政黨，只有1成4認為國民黨是一個親美的政黨。當有6成5國人認為國民黨是一個親中政黨時，顯示這已經是台灣社會的基本共識。

本次民調詢問台灣人政黨支持傾向，結果顯示，32.6%民進黨，17.9%國民黨，11.6%民眾黨，2.2%時代力量，3.3%台灣基進，30.6%沒特別支持哪一個政黨。

與上月相比，民進黨本月支持度飆升7個百分點，國民黨也上揚3.8個百分點，民眾黨重挫5.5個百分點，台灣基進支持度減少1.7個百分點，時代力量支持度腰斬，減少2.8個百分點，中性選民規模基本上沒有改變，只略增0.7個百分點，繼續維持在高檔。

本次調查訪問期間是 2022 年6月12到14日3天﹔以全國為範圍的20歲以上成年人﹔抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣﹔有效樣本1079人﹔抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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