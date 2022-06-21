為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫訪美效果不彰？ 民調：6成5民眾認國民黨較親中

    國民黨主席朱立倫訪問史丹佛大學胡佛研究所，與學者座談交流。（資料照，國民黨提供）

    國民黨主席朱立倫訪問史丹佛大學胡佛研究所，與學者座談交流。（資料照，國民黨提供）

    2022/06/21 09:49

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席朱立倫6月訪美，試圖展現國民黨親美，但效果似乎不彰。台灣民意基金會今發表6月例行民調，結果顯示，6成5台灣民眾認為國民黨較親中，僅1成4認為較親美；而國民黨的政黨支持傾向依然低迷，雖比上月提高3.8個百分點，但僅17.9%。

    關於國民黨的政黨形象，台灣民意基金會詢問「一般說來，在您印象中，中國國民黨是一個比較親中（親近中華人民共和國）的政黨，或比較親美（親近美國）的政黨？」結果發現，64.9%比較親中，13.9%比較親美。

    游盈隆認為，這項發現傳遞了一個清楚訊息，就是在絕大多數台灣人眼中，國民黨是一個親中政黨，只有1成4認為國民黨是一個親美的政黨。當有6成5國人認為國民黨是一個親中政黨時，顯示這已經是台灣社會的基本共識。

    本次民調詢問台灣人政黨支持傾向，結果顯示，32.6%民進黨，17.9%國民黨，11.6%民眾黨，2.2%時代力量，3.3%台灣基進，30.6%沒特別支持哪一個政黨。

    與上月相比，民進黨本月支持度飆升7個百分點，國民黨也上揚3.8個百分點，民眾黨重挫5.5個百分點，台灣基進支持度減少1.7個百分點，時代力量支持度腰斬，減少2.8個百分點，中性選民規模基本上沒有改變，只略增0.7個百分點，繼續維持在高檔。

    本次調查訪問期間是 2022 年6月12到14日3天﹔以全國為範圍的20歲以上成年人﹔抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣﹔有效樣本1079人﹔抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨還在吵「九二共識」 黃暐瀚點出盲點：30年前就是騙局
    2022/06/17 21:28

    國民黨還在吵「九二共識」 黃暐瀚點出盲點：30年前就是騙局
    朱立倫訪美期間 曾晤2049計畫研究所
    2022/06/15 05:30

    朱立倫訪美期間 曾晤2049計畫研究所

    用對「它」專家：一次解決文明病困擾
    跨越藍綠？朱立倫赴美曾接觸「2049計畫研究所」 聚焦防衛台灣
    2022/06/14 19:23

    跨越藍綠？朱立倫赴美曾接觸「2049計畫研究所」 聚焦防衛台灣
    會莫健 朱立倫：國民黨就是親美
    2022/06/12 05:30

    會莫健 朱立倫：國民黨就是親美

    空間再進化！Gogoro VIVA XL SUPERFAST
    評朱立倫美國行 藍委齊稱：親美和中是一貫路線
    2022/06/11 17:24

    評朱立倫美國行 藍委齊稱：親美和中是一貫路線
    朱立倫訪美行程進入尾聲 林為洲給90分肯定
    2022/06/11 15:20

    朱立倫訪美行程進入尾聲 林為洲給90分肯定
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播