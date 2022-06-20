柯P蓋金廈大橋？民眾黨Z9批「北七」：缺乏完整論述

台灣民眾黨主席柯文哲（前排左二）日前提議興建金廈大橋，民眾黨新北市議員參選人吳達偉（右二）罵「北七」。（資料照，記者賴筱桐攝）

2022/06/20 21:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣民眾黨主席柯文哲日前表示，金門與中國廈門近在咫尺，主張興建「金廈大橋」，不少民進黨痛批這是為解放軍開路，沒想到連民眾黨的自家人也不挺。民眾黨新北市議員第五選區（板橋）參選人「Z9」吳達偉在臉書分享新聞，忍不住痛斥「北七」（意指台語「白癡」）。

柯文哲18日出席民眾黨金門縣黨部開幕典禮時表示，廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為中國東南交通樞紐為目標，因此他主張興建金廈大橋，連結機場與金門，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。

請繼續往下閱讀...

吳達偉今天晚間接受記者訪問表示，柯文哲日前接受媒體訪問時，脫口而出說要蓋廈門銜接金門的跨海大橋，但當下缺乏完整論述和背景說明，莫名其妙拋出此議題，令人覺得驚嚇，也引起一番爭議，所以他覺得很「北七」。

吳達偉說，他不認為蓋金廈大橋不可行或是不認同柯文哲的想法，但此事不僅是公共議題，更是重要的國際議題，必須開放大家公開討論，提供完整的論述說服民眾，不是只丟出一句話就結束了，柯文哲的政治幕僚應該協助補充論述，如果只是為了處理水電或垃圾問題，拉管線就做得到，也不一定要蓋金廈大橋。

其他網友在Z9的貼文底下留言，嘲諷說「不愧是我黨主席，遠見卓越不凡」，還有人酸說「與其被抹紅，不如直接當中共本人」，也有人表示，「繼續這種言論就不用選了，和中共扯上邊，一定是全民最小黨」。

民眾黨主席柯文哲主張興建金廈大橋，民眾黨新北市議員參選人Z9吳達偉在貼文留言處罵「北七」。（取自Z9的看板臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法