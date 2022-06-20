前軍情局長羅德民遭控助考 國軍1年前報告洩端倪

前軍情局長羅德民中將。（資料照）

2022/06/20 19:51

〔記者涂鉅旻／台北報導〕監察委員陳景竣調查發現，前軍情局長羅德民中將涉協助謝姓友人的女兒考上軍情局，引發各界議論。事實上，羅任內發生數起爭議，面對各界質疑，國軍去年5月曾提交調查報告予立法院，坦言相關人員曾協助謝女報考、準備，但無考試舞弊、洩題，唯其中一組口試成績偏低，因而調整分數；軍情局回應，尊重監察院調查結果，涉有違失及未來考選作業，均已適做檢討精進。

羅德民自2018年7月至今年3月擔任軍情局長，現已轉任陸軍教準部指揮官。唯羅德民3年8個月的任期內，頻遭外界爆料，指控其疑涉及與宗教信仰、日常採購及送禮有關的爭議。軍情局於該年回覆，「特定人士」多次提供錯誤訊息涉及誹謗，不排除採取法律行動。

請繼續往下閱讀...

不過，監委陳景峻於2020年10月表示，雖軍情局否認相關爭議，但是否涉及不法、不當情事與有無應糾錯、究責之處，實有釐清了解必要，因而主動申請調查，相關調查報告已於近日完竣。雖監院將此調查報告列為機密，但外界察知，羅德民協助道教總會謝姓前任理事長之女，於2020年報考志願役專業預備軍官班，除了考前指派2位上校輔導謝女，其屬下並臨時提高謝女口試的分數，破壞國家考試公信力。

對於外界爭議，國防部去年5月曾送交「法紀調查軍情局局長軍風紀案件結案報告」予立法院，針對15項軍情局爭議進行調查，經約詢人證95人次、調閱304份文件，作為「經調查尚無涉及不法情形」的結論。

對於協助前謝姓道教總會理事長之女，進行考前輔導並使其順利考進軍情局一事，國防部調查揭示，「確有獲請軍情局同仁同意協助謝女報考、準備等事宜」，唯考試報名、筆試命題、闈場監考、體能鑑測、口試成績等，「均查無考試舞弊或洩題情形」。

不過，該報告也揭露，此口試分為18組，每1個口試場至少有1員高於80分的情形，經承辦單位查察第7組的成績為74至78分，均偏低未達80分。「基於公平性考量，建議口試官參考勤前教育所載合理範圍『75至84分』內調整」，若以原始分數核算成績，不影響考試錄取結果。謝女所屬組別是否為分數調整之列，國軍報告並未明言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法