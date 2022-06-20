台日協會長蘇嘉全本週訪日 將出席「民主的魚」石斑推介會

立法院2016年舉辦「台日交流聯誼會」成立大會，時任日本眾議員岸信夫（中）率團與會，時任院長蘇嘉全（左）和前院長王金平（右）一同歡迎接待。（資料照）

2022/06/20 19:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣日本關係協會會長蘇嘉全5月底甫接任會長一職，上任1個月，蘇嘉全計畫本週訪問日本，拜會日本台灣交流協會會長大橋光夫，就雙邊關切事項交換意見。另據了解，蘇嘉全訪日期間除了禮貌性拜會，也將實地走訪聲援台灣石斑魚的日本養殖業者「林養魚場」，並出席石斑魚推介會等活動。

前立法院長蘇嘉全5月27日從前台日協會長邱義仁手中接下會長一職。蘇嘉全當時形容，經營台日關係好比果農經營果園，只要不斷耕耘與灌溉，等到時機成熟，就能收穫最甜美的果實，他將以最大的熱忱，努力強化台日交流的深度與廣度，讓雙邊關係更上層樓。

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蘇嘉全過去在立法院長任內大力推動國會外交，特別重視與日本國會間的交流，在2016、2017年都曾親自率大規模立委團訪問日本，也親自擔任台日國會議員聯誼會的會長，目的就是要向日本傳遞訊息，那就是台灣的立法院不分朝野黨派，都非常重視台日關係。

關於「民主的魚」，源於中國近來片面禁止進口台灣石斑魚，引發國際關注。日本產經新聞19日頭版報導，日本漁產養殖業者挺身表明，「讓我們來幫忙吧！」並開始準備全面進口台灣石斑魚。主導此行動的日本最大養殖業者「林養魚場」（福島縣）董事長林慎平說，「透過吃『民主的魚』來聲援台灣，我想這個潮流將帶動很大的需求」。

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