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    首頁　>　政治

    柯志恩：陳其邁「暖男」人設該重新詮釋

    柯志恩（中）今拜訪高市議會國民黨團，會後接受聯訪。（記者王榮祥攝）

    柯志恩（中）今拜訪高市議會國民黨團，會後接受聯訪。（記者王榮祥攝）

    2022/06/20 16:45

    〔記者王榮祥／高雄報導〕被點名國民黨高雄市長最熱門人選、國民黨智庫執行長柯志恩今表示，若是本週三中常會公布人選，「絕對不會是她」；雖然對參選與否仍未鬆口，她卻先火力示範，質疑陳其邁的「暖男」人設應該要重新詮釋。

    柯志恩今拜訪國民黨高市黨團後接受聯訪，證實黨中央有第二份民調，會把楊志良署長放進去，但這份民調完全跳過智庫，自己也不清楚。

    她認為黨中會記取桃園教訓，整個過程會開誠布公，她也建議黨中央應該再派人下來聽聽意見，做好決定。

    針對外傳本週三中常會就會決定高雄市長人選，柯志恩則說如果是這禮拜公布，「絕對不會是我」，自己沒被告知，也毫無所悉。

    她進一步指出，曾說若民調最高會認，還需要在地議員共識，如果黨中央幾次民調證明過，任何人經由黨徵召，都應該全力以赴、毫無懸念。

    被問到如何與現任市長陳其邁比較，柯志恩幽默表示自己沒人脈、沒錢脈，怎麼談其「邁」？她也反擊基進質疑選高雄市長不是出外景，強調出外景若能招攬很多觀光客也很不錯，為何不正面看待？不用酸言酸語。

    她回顧自己跟陳其邁同事過都是立委，可用很多好話形容，專業上、同理傾聽這都沒問題，其邁也有很多優點，但他的人設「暖男」，說陳其邁溫暖就好像說柯志恩溫柔，連她都不信，應該要重新有個不一樣的詮釋。

    柯志恩強調，若真的來選高雄市長，不是喊爽的，是人生中很大挑戰，也須尊重市民、尊重議會共識，要能提出好想法跟政見，承載高雄人的期望。

    柯志恩坦言，現在是6月，若要參選並沒勝算，但若5個月後問她、答案會不一樣，高雄是一個可以創造很多奇蹟的城市，只要拿出誠意、拿出一個足以說服大家的理由，告訴大家願意跟這偉大城市共同發展，這是一個奇蹟城市。

    她說，如果參選，5個月時間會在高雄走遍，凡走過必留下痕跡，5個月後勢必要對高雄市民有些承諾，例如深耕NGO、跟市民互動，這也算是在地經營，別把經營想成政治人物跑攤，經營可以有很多層次，5個月情感連結下再為這城市賣命、無庸置疑。

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