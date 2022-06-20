韓國瑜剛選上高雄市長就去選總統 柯志恩：候選人必須概括承受

國民黨智庫執行長柯志恩。（圖擷取自柯志恩臉書）

2022/06/20 13:27

〔記者林良昇／台北報導〕被點名參選年底高雄市長的國民黨智庫執行長柯志恩今表示，國民黨在高雄艱困，預期要從32.5萬票的差距開始努力，前高雄市長韓國瑜在這次選戰不斷被提及，而2年前韓參與總統大選，很快時間就離開高雄，這都是候選人必須概括承受的。

國民黨高雄市長人選未定，參考黨內民調提人選，引起孫文學校總校長張亞中不滿，質疑民調真實性，柯志恩今在自己主持的廣播節目上呼應張亞中，認為黨中央有權利不公布內參民調，若有被列入民調的人選都有質疑時，可考慮提供相關參考數據。

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柯志恩也提到，高雄市長選舉相當重要，要承擔非常大的責任，需要跟高雄市民做非常大的保證，都是茲事體大，藍營跟綠營支持者差距逐漸擴大中，依據近年幾次投票換算，國民黨在高雄就是從落後32.5萬票起始作努力。

柯志恩說，有些選民說「去了就對了」、「展現霸氣」，但全台灣沒有第2個韓國瑜，不是喊一喊就可以到高雄去選，只剩下5個月的時間，黨內要協調好，讓所有名字在名單上的人都可以接受，也讓在地議員覺得母雞可以製造議題、有強大聲量，保住現有席次，才能穩高雄選戰。

柯志恩表示，相信高雄市長的候選人，很快必須要做出出決定了，畢竟高雄已經是非常艱困的選區。這次選戰中，韓國瑜這3個字還是會被不斷拿出來，這就是民進黨的招數，加上2年前韓國瑜參與總統大選，很快時間就離開高雄，這是候選人必須概括承受的。

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