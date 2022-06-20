高虹安批林智堅被沈慧虹反諷猶豫不決 高：為新竹市民發聲就是職責

民眾黨立委高虹安。（資料照）

2022/06/20 11:23

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨立委高虹安日前批評新竹市長林智堅轉戰桃園會讓新竹市民失望，將代表民進黨角逐下屆新竹市長的副市長沈慧虹昨反諷高「最近一直對新竹市說三道四」，連是否願意為新竹人做事、參選都猶豫不決，對新竹市沒有真心、誠心。高虹安今早回應，政黨推派縣市首長人選應有一定SOP才是負責任的表現，她身為立委、民眾黨新竹市黨部主委，為新竹市民發聲本就是職責所在。

高虹安認為，政黨政治對於選舉推派候選人，尤其是縣市首長人選，應該有一定的程序，必須經過黨內評核選出最適合人選、從內部溝通到宣布方式都應有合理的SOP，這才是對市民朋友最負責任的表現。

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高虹安表示，她目前是立法委員，同時擔任民眾黨新竹市黨部主委一職，為新竹市民服務和發聲，本就是職責所在，也一直全力以赴。

高虹安回嗆，所謂真心、誠心是走入基層服務人民，她自去年接下民眾黨在新竹市的經營與服務工作，即不遺餘力投入心力，舉凡走訪基層、服務選民，募集捐助防疫與消防物資，也為在地議題發聲，無論是教育、交通、飲用水、空污、園區水電資安等，以預算或質詢敦促相關部門檢討重視，這些都是真心誠心與專業專注的具體行動，對大新竹民眾負責任的表現。

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