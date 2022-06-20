桃機設備竟來自中國軍火集團 林俊憲曝存後門風險

民進黨立委林俊憲20日舉行「國門不設防？桃機行李託運設備竟來自中國國營軍火集團」記者會。（記者廖振輝攝）

2022/06/20 11:10

〔記者謝君臨／台北報導〕國門不設防？民進黨立委林俊憲今（20）日揭露桃園機場第一航廈自助行李託運設備新建工程中，使用的輸送機設備竟有零件來自中國著名軍火集團，甚至整部設備根本是在中國組裝，再拆分後運至台灣重組，其軟體同樣出自該集團。林痛批桃機未善盡監督責任，台灣石斑魚賣不過去，卻讓中國軍工集團堂而皇之進國門，實在諷刺。

林俊憲指出，桃機今年1月招標「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」，總預算3.56億元，其中招標文件載明自助行李託運設備的電腦控制系統、監控系統、資安檢測等項目不得使用中國產品。

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但，根據桃機資料，此次得標廠商新鼎系統公司所採用的輸送機設備，雖宣稱是在台灣製造，但其中零組件大部分產自中國，並在中國組裝，而整套系統最重要的PLC（可程式邏輯控制器）硬體雖然是日本品牌，但真正的關鍵在於PLC內的程式語言是由中國製造商提供，存在後門風險。

他解釋，PLC就像是整套設備的大腦，負責發送指令控制整套設備運行。他詢問了相關專家、學者，由於輸送機的相關參數是製造商所有，屬於營業秘密，因此 PLC內的程式語言都是由輸送機業者提供給統籌的系統商，否則會有運轉磨合的問題。而此次採用中國廣州北方機電的輸送帶應也不例外。

林俊憲補充，新鼎此次合作的廣州北方機電是中國北方工業集團（又稱中國兵器工業集團）旗下的子公司，北方工業不僅是中國國務院直屬的央企，更是解放軍最重要的供應商，包括99式主力戰車、95式制式步槍皆由北方工業生產。

他說，此案之所以會曝光，是因為施工規範中規定，輸送機必須在製造商的工廠內測試並組合完畢才能交運，而監造公司世曦工程傳出被新鼎要求一同前往中國廠驗，等於承認整台設備根本是在中國製造測試完成，再拆開回台灣重新組裝，以此號稱是在台灣製造，遊走在灰色地帶。

林俊憲痛批，近幾年桃機工程弊端頻傳，且過去在同類型標案內部會議上，都曾要求所有零組件不得來自中國，為何本次招標說明未明確列出？要求交通部政風處、桃機必須徹查，全力把關國門安全。

對此，桃機公司副總范孝倫表示，新鼎在投標時，有把廣州北方機電列為設備供應商一環，原以為是小構件供應商，因此未特別注意，且設備都必須經過審查、檢驗等數道程序；桃機是國門，也是關鍵基礎設施，對於相關設備嚴謹度一定是最高標準，會要求監造單位和廠商確實依規定處理，並優先採用國內產品。

交通部政風處副處長徐慶全說，交通部將會同桃機公司了解查明清楚。

世曦工程公司協理施亮輝表示，我們會嚴格把關，絕不允許採用廣州北方機電的產品及零組件，請大家放心。

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