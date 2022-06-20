為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    雷霆2000火箭試射釀意外 車輛損毀幸官兵平安

    雷霆2000多管火箭試射。（資料照）

    雷霆2000多管火箭試射。（資料照）

    2022/06/20 10:56

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日於屏東九鵬基地進行「雷霆2000」多管火箭系統試射作業，卻發生一起意外，國防部第四作戰區今日表示，1枚雷霆2000火箭彈今日上午執行射擊操演期間，因不明原因導致火箭未離架、推進劑殉燃，造成車輛損壞，操演官兵安全均無受傷，單位即依緊急應變程序應處。

    第四作戰區表示，此案已由中科院、陸軍專案小組，研析、釐清相關肇因，做為日後射擊訓練參據，以增進訓練實效，提升部隊戰力。據了解，這輛發射車隸屬於八軍團58砲指部，由於人員在火箭射擊時，未接近事故車輛，幸而未釀成傷亡。

    根據漁業署「射擊通報」揭示，國軍今日進行「地面武器射擊」操演，自上午8點實施至中午12點，危險區域最小半徑約11海里（約20.372公里），最大飛航高度為20000呎（約6096公尺），射擊範圍為屏東九鵬基地向東延伸近海。

    「雷霆2000」多管火箭系統為中科院自行研製的多管火箭砲，為陸軍反舟波、反登陸作戰的利器，目前有3種射程不同的火箭彈，分別為射程約7至15公里的MK15火箭，一台車最多可裝載60枚；射程15至30公里的MK30火箭，一台車可裝載27枚；射程達45公里的MK45火箭，一台車則可裝載12枚，中科院亦正研發射程更長的彈種當中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》軍方滿州雷霆演習 傳「有狀況」爆炸突暫停
    2022/06/20 10:07

    獨家》軍方滿州雷霆演習 傳「有狀況」爆炸突暫停
    中科院今晚試射飛彈 旭海居民直呼「咻～蹦很大聲啦」
    2022/04/20 20:23

    中科院今晚試射飛彈 旭海居民直呼「咻～蹦很大聲啦」

    醫師揭綠茶這樣喝 瘦身美顏最有效
    雷霆火箭拚增程 本月全車作戰測評
    2022/04/20 05:30

    雷霆火箭拚增程 本月全車作戰測評
    中科院下旬射飛彈 又是「無限高」
    2022/03/11 05:30

    中科院下旬射飛彈 又是「無限高」

    寶雅超值換購回歸 德國高顏值餐具一折起
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播