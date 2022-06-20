雷霆2000火箭試射釀意外 車輛損毀幸官兵平安

雷霆2000多管火箭試射。（資料照）

2022/06/20 10:56

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日於屏東九鵬基地進行「雷霆2000」多管火箭系統試射作業，卻發生一起意外，國防部第四作戰區今日表示，1枚雷霆2000火箭彈今日上午執行射擊操演期間，因不明原因導致火箭未離架、推進劑殉燃，造成車輛損壞，操演官兵安全均無受傷，單位即依緊急應變程序應處。

第四作戰區表示，此案已由中科院、陸軍專案小組，研析、釐清相關肇因，做為日後射擊訓練參據，以增進訓練實效，提升部隊戰力。據了解，這輛發射車隸屬於八軍團58砲指部，由於人員在火箭射擊時，未接近事故車輛，幸而未釀成傷亡。

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根據漁業署「射擊通報」揭示，國軍今日進行「地面武器射擊」操演，自上午8點實施至中午12點，危險區域最小半徑約11海里（約20.372公里），最大飛航高度為20000呎（約6096公尺），射擊範圍為屏東九鵬基地向東延伸近海。

「雷霆2000」多管火箭系統為中科院自行研製的多管火箭砲，為陸軍反舟波、反登陸作戰的利器，目前有3種射程不同的火箭彈，分別為射程約7至15公里的MK15火箭，一台車最多可裝載60枚；射程15至30公里的MK30火箭，一台車可裝載27枚；射程達45公里的MK45火箭，一台車則可裝載12枚，中科院亦正研發射程更長的彈種當中。

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